中東戰火持續延燒，伊朗對海灣國家反擊的行動，首度波及科威特關鍵基礎設施，空襲大型發電、海水淡化廠，造成一名外籍工人死亡。卡達譴責相關攻擊違反國際法，海關國家高度依賴海水淡化供應引水，警告基礎設施若遭鎖定攻擊，將構成重大威脅。
綜合半島電視台、CNN、路透社等外媒報導，科威特電力部30日表示，當地重要基礎設施「杜哈西發電、海水淡化廠」（Doha West Power and Water Desalination Station）的服務大樓遭到伊朗襲擊，一名印度裔工人死亡，建築物受到嚴重損壞。
技術和緊急應變小組已被派往現場，處理攻擊事件的後續事宜，確保設施正常運作。
卡達外交部發布聲明，強烈譴責伊朗對科威特的軍營、發電及海水淡化廠發動令人髮指的攻擊。這些襲擊違反了國際法，伊朗應停止「對兄弟國家進行無端襲擊」。
遇襲的杜哈西設施佔科威特全國淡水產量近40%，目前科威特官方尚未透露海水淡化廠是否受損。海灣地區的乾旱國家高度依賴海水淡化技術供應飲用水，科威特有約90%的飲用水來自海水淡化，卡達對海水淡化依賴度更高達99%。若相關設施遭大規模破壞，恐直接衝擊民生供水與國家安全。
科威特國防部也表示，在領空偵測到14枚飛彈和12架無人機，其中幾架無人機瞄準了一個軍營，造成10名軍人受傷，」
此外，巴林官員本月稍早就曾透露，一架與伊朗有關的無人機曾損壞當地一座海水淡化廠，儘管未影響供水，但已引發區域警戒。
來自南亞的勞工是中東地區經濟的重要引擎，但也是最容易受到傷害、最缺乏保障的群體之一，國際勞工組織估計，阿拉伯國家有超過2,400萬名移工。衝突爆發以來，已有數名外籍移工在中東傷亡。
文章來源：Iranian attack damages Kuwait power and desalination plant, kills worker、Indian worker killed in Iranian attack on Kuwait power, desalination plant
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技術和緊急應變小組已被派往現場，處理攻擊事件的後續事宜，確保設施正常運作。
卡達外交部發布聲明，強烈譴責伊朗對科威特的軍營、發電及海水淡化廠發動令人髮指的攻擊。這些襲擊違反了國際法，伊朗應停止「對兄弟國家進行無端襲擊」。
遇襲的杜哈西設施佔科威特全國淡水產量近40%，目前科威特官方尚未透露海水淡化廠是否受損。海灣地區的乾旱國家高度依賴海水淡化技術供應飲用水，科威特有約90%的飲用水來自海水淡化，卡達對海水淡化依賴度更高達99%。若相關設施遭大規模破壞，恐直接衝擊民生供水與國家安全。
科威特國防部也表示，在領空偵測到14枚飛彈和12架無人機，其中幾架無人機瞄準了一個軍營，造成10名軍人受傷，」
此外，巴林官員本月稍早就曾透露，一架與伊朗有關的無人機曾損壞當地一座海水淡化廠，儘管未影響供水，但已引發區域警戒。
來自南亞的勞工是中東地區經濟的重要引擎，但也是最容易受到傷害、最缺乏保障的群體之一，國際勞工組織估計，阿拉伯國家有超過2,400萬名移工。衝突爆發以來，已有數名外籍移工在中東傷亡。
文章來源：Iranian attack damages Kuwait power and desalination plant, kills worker、Indian worker killed in Iranian attack on Kuwait power, desalination plant
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