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財政部提醒，若民眾家中有新生兒於2026年4月1日至4月30日期間在台灣出生，且已領有出生證明，只要符合相關資格並在期限內提出申請，就可領取普發現金1萬元。依規定，若新生兒生父或生母其中一人符合普發現金領取資格，便可在寶寶出生滿10天後，備妥文件向郵局申請領取。申請截止時間為5月22日下午5時前，受理地點為全台各地郵局儲匯櫃台。財政部說明，若生母本身符合普發現金領取資格，可由生母本人持寶寶出生證明及本人附照片身分證件辦理；若由生父代領，則需攜帶寶寶出生證明，以及生父、生母雙方附照片身分證件；若委託他人代領，則須備妥寶寶出生證明、生母身分證件與受託人附照片身分證件。若生母本身不符合普發現金領取資格，則須先完成新生兒出生登記，再撥打1988專線，待確認生父符合資格後，由1988通知後續領取方式。這種情況下，若由生父本人領取，需攜帶寶寶出生證明及生父附照片身分證件；若由生母代領，則要準備寶寶出生證明，以及生母、生父雙方身分證件；若委託他人代領，則需附上寶寶出生證明、生父身分證件及受託人附照片身分證件。財政部也提醒，民眾辦理4月新生兒普發現金申請時，務必備妥相關證明文件，包括寶寶出生證明、生父或生母身分證件，若為委託代領，還要額外攜帶受託人附照片身分證件，以免影響領取流程。