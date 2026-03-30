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▲▼倖田來未以渾厚且極具辨識度的嗓音，以及大膽前衛的舞台風格，成為日本樂壇公認的「性感天后」。（圖／倖田來未IG@kodakumi_official）

日本天后倖田來未今（30）日透過官方網站發布喜訊，43歲的她懷上第二胎，目前母子狀況良好，平安健康，讓粉絲相當驚喜，紛紛獻上祝福，而經紀公司表示，為了確保倖田來未生產平安順利，原定今年6月起跑的巡演將延期，所有演出活動也宣告取消。對於倖田來未確定懷上二寶，經紀公司表示，為了將母子健康與安全置於最優先考量，已經與倖田來未多次討論後決定，原定2026年6月起的全國巡迴演唱會將全面延期，原先預定的各項演出活動也將全部辭演。官方聲明特別向一直以來支持的粉絲，以及相關工作人員致上最深的歉意，對於造成的諸多困擾與不便深感抱歉，並感謝各界長期以來的溫暖支持與厚愛。倖田來未與台灣有著極深的淵源，她的丈夫KENJI03是搖滾樂團BACK-ON的主唱兼吉他手，其母親為台灣泰雅族人、父親是日本人，小時候曾經在台灣就讀日僑學校，因此，倖田來未也曾經陪同老公回台探親與掃墓，兩人於2011年結婚，2012年7月迎來長子，如今兒子已14歲，即將多一位弟弟或妹妹，全家幸福滿溢。2000年出道的倖田來未，以渾厚且極具辨識度的嗓音，以及大膽前衛的舞台風格，成為日本樂壇公認的「性感天后」，她在2004年以《甜心戰士》主題曲爆紅後，成功在日本乃至全亞洲掀起一股名為「ero-kawaii」（性感可愛）的審美熱潮，不僅多次橫掃日本唱片大賞與Oricon銷量榜冠軍，更曾經寫下單曲12連發的驚人紀錄。出道逾25年的倖田來未，不僅是MV中的百變女神，更是將東洋流行樂推向國際舞台的重要推手。