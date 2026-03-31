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面對醫療人才持續外流，馬來西亞政府開始尋求制度性解方。衛生部表示，正研究與新加坡、沙烏地阿拉伯及澳洲等主要流向國家簽署雙邊協議，透過國際規範機制，管理醫護人員跨境流動。根據規劃，相關協議將參考世界衛生組織制定的《國際衛生人員招聘全球行為準則》，希望在保障醫護人員權益的同時，也降低對人才來源國的衝擊。馬來西亞衛生部指出，該準則強調以更具倫理的方式進行醫療人力招聘，避免過度挖角發展中國家專業人才，同時確保外流醫護人員的工作條件與福利。事實上，大馬近期已出現明顯人力流失壓力。根據馬建屋銀行（MBSB）報告，今年1月政府釋出約5000個實習醫師名額，原本用以吸納過剩的醫學畢業生，但最終僅529人報到，報到率約10.5%。報告指出，在新加坡積極調整策略、加大吸納馬來西亞醫療人才力道後，人才外流情況更加明顯，也讓本地醫療體系承受更大壓力。除了國際合作機制，馬來西亞衛生部也計畫在國內推動人力重新分配制度，讓醫護資源配置更具策略性，優先支援人力吃緊的州屬與醫療機構。同時，當局也強調將持續強化醫學教育與培訓品質，確保畢業生具備臨床能力與醫療安全意識，並逐步改善醫護人員的工作條件與福利，以提升留才誘因。在人才外流與制度調整交錯下，這項跨國協議是否能真正緩解醫療人力失衡，仍有待後續觀察。