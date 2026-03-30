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台中市一名女子與再婚丈夫育有5歲幼童，二人有毒癮，且長期在狹小的租屋處施用海洛因與安非他命，導致同住的幼童被迫吸二手毒煙。經社會局緊急安置並採集毛髮送驗，竟發現幼童體內甲基安非他命濃度逾1.4萬皮克（pg／mg）。台中地院審結，依妨害幼童發育罪判生母有期徒刑9月。判決指出，女子育有5歲幼童，與再婚的丈夫，租賃台中市東勢區一處三合院的右側廂房，該租屋處空間狹小，僅約10多坪，且客廳、房間與廚房之間是完全為開放式平面，沒有實體隔間。從2024年2月至4月間，兩人大約每2到3天就會在屋內，將第一級毒品海洛因摻入香菸點燃，或是以玻璃球燒烤第二級毒品甲基安非他命吸食。因空間狹小且無防護，導致屋內瀰漫毒煙，同住的5歲幼童只能被迫吸入二手毒煙。2024年4月間，因男子涉嫌販毒遭警方逮捕，警方通報社會局家防中心緊急安置幼童，社工隨後將幼童毛髮送往中山醫學大學附設醫院化驗，在同年5月、7月間分別送驗。檢驗結果發現，幼童體內驗出多重毒品反應。第一次檢驗中，甲基安非他命濃度為4287pg／mg、安非他命207pg／mg、海洛因132pg／mg、嗎啡58pg／mg；第二次檢驗報告數字更為驚人，甲基安非他命濃度直接飆高至14016pg／mg、安非他命774pg／mg、海洛因660pg／mg、嗎啡163pg／mg。法院審理時，生母矢口否認有妨害幼童發育之犯行，辯稱自己雖然每2、3天就吸毒一次，但都是「在廚房施用」，並沒有在小孩面前抽，且嚴禁小孩進入廚房。對此，法官審酌認為，案發租屋處為相對窄小且密閉的空間，廚房與客廳、房間相通且無隔間，毒煙勢必會擴散至屋內其他處。而生母明知毒品會對幼童身心造成危害，仍頻繁施用，顯有妨害幼童發育之不確定故意。依修正前刑法第286條妨害幼童發育罪，判9月徒刑，目前受害幼童已由社會局妥善安置，仍可上訴。