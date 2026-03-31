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馬來西亞近期熱浪持續，多州氣溫飆升至37度以上，不少外送員為了避開酷熱時段，改在清晨或夜間接單，但也連帶壓縮工作時間與收入。氣象單位預測，這波高溫恐延續至6月，對民生與勞動型態帶來影響。根據外媒報導，大馬北部玻璃市、霹靂及吉打等地氣溫已達37度以上，首都吉隆坡也在3月23日被列為一級熱浪警報區。依氣象局標準，當地區連續3天氣溫介於35度至37度之間，即會發布相關警示。馬來西亞衛生部提醒，民眾應避免在上午11點至下午4點的高溫時段外出，並審慎安排戶外活動，以降低中暑與脫水風險。47歲外送員莫哈末・薩法林・賈法爾表示，近期只能選擇較涼爽時段工作，並減少接單量與工時。他坦言，高溫下容易疲憊與脫水，必須頻繁休息，以免出現頭暈或昏倒情況。他指出，過去一天可完成20至25單，如今僅能維持約15至18單，收入明顯受到影響；同時，高溫也增加食物變質的風險。除了勞動族群，學生也感受到影響。吉隆坡一名21歲大學生表示，炎熱天氣讓人難以專心上課，甚至出現熱疹等不適症狀。這波熱浪預計在3月中至4月中達到高峰，北部部分地區氣溫可能上看38度。氣象單位也警告，高溫恐進一步衝擊水資源。當地媒體指出，包括吉打慕達水壩在內，多座水壩蓄水量已降至警戒水平，低於70%，顯示乾旱壓力正在累積。此外，高溫現象並非單一國家問題。泰國北部、東北部及中部地區氣溫最高達40度，越南部分地區也出現38度高溫。東協專門氣象中心預測，未來3個月馬來西亞與印尼氣溫都將高於常年平均。專家分析，近期東南亞極端高溫與聖嬰現象有關，該氣候模式通常每2至7年出現一次，會導致氣溫上升約0.5度至2度，進一步放大熱浪影響。