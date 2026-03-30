我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲因京華城案遭判17年，民眾黨29日號召支持者上凱道抗議，還有藍營人士到場聲援，國民黨北市議員鍾小平日前表示，沒必要為討好白營而流失中間選民。民眾黨台中市議員江和樹反嗆鍾小平根本沒有中間選民。對此，鍾小平今（30）日受訪再回應，身為監督單位的市議員，直言「阿北就是貪腐」。鍾小平分析，部分藍營立委之所以挺身而出，就是為了報恩，當初的大罷免有5到6位立委處境危險，最終是靠白營選票才救起來，這些立委作為當事人，在度過危機後回過頭來答謝對方是人之常情，但他也提醒雖然白營的票源很重要，但絕不能因為這一棵五千年的阿里山神木，就選擇丟掉整片阿里山森林，還是要看社會觀感跟中間選民。329凱道活動沒有台北市議員現身，鍾小平則提到這與地方議會的布局有關，國民黨在台北市提名了33席，首要目標是單獨過半以穩住正副議長席位，一旦席次不足，副議長位置就可能就要讓給白營。他強調兄弟登山、各自努力，各議員都忙於基層選戰以求過半支持，面對選舉最終還是要看中間選民的態度，選擇不出席凱道活動也是情理之中。