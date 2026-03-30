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併購熊貓案正式闖關公平會！Grab執行長：維持健康競爭環境

▲Grab 首度大動作公開內部股權與投票權結構，強調 Uber 在台決策中「完全迴避」，Uber 完全不參與 Grab 的日常營運。（圖／Grab）

破除 Uber 壟斷疑慮！持股 13%、投票權不到 4%

▲東南亞外送龍頭 Grab 即將進軍台灣，有望對台灣外送市場注入全新氣象。（示意圖／Pexels）

Grab併購foodpanda案正式進入審查階段！東南亞外送與叫車巨頭 Grab 今（30）日晚間宣布，已於 3 月 27 日正式向台灣公平交易委員會（TFTC）遞交以 6 億美元收購 foodpanda 台灣業務的申請。針對外界擔憂 Grab 大股東為 Uber，若併購成功恐造成市場實質壟斷，，全力爭取公平會放行。隨著公平會日前宣告未來併購案審查將以「實質控制力」作為核心判斷依據，Grab 集團也備妥相關文件正式遞件。Grab 集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）對此表示：「我們相信健康、且具競爭力的市場環境，對於創新與提供消費者優質的選擇至關重要。我們在台灣的重點，將放在為消費者提供高品質的服務，並為外送夥伴與商家創造永續的經濟機會。」為了消弭台灣市場對於「Uber 借殼併購」的壟斷疑慮，Grab 今（30）日首度針對與 Uber 之間的關係提出具體澄清：Uber 的持股，是源自於 2018 年將其東南亞業務出售給 Grab 時所取得的股份交換。截至 2026 年 1 月 31 日，Uber 雖然持有 Grab 約 13% 的普通股，但其投票權卻低於 4%，且 Uber 完全不參與 Grab 的日常營運。Grab 董事會由來自新加坡、南韓、英國及美國的國際商業領袖組成（含 5 位獨立董事）。董事會成員包括：Anthony Tan（新加坡）、Peter Oey（美國），以及獨立董事Laura Franco（美國）、Daniel Yun（南韓）、Steven Tishman（美國）、John Rogers（英國）與Dara Khosrowshahi（美國）。此外，Grab並無已知持股比例超過5%的中國機構投資者。為確保台灣市場決策的絕對獨立性，Uber 所提名的 Grab 董事，已依法迴避所有與台灣相關的董事會決策與討論。