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泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）近期走訪東北部那空帕儂府時，以搭乘三輪車代步完成後續行程，親自示範節能減碳，引發關注。根據當地媒體Thairath報導，阿努廷於3月29日13時30分前往那空帕儂府的Phaya Sri Sattanarat廣場，參加首屆「那空帕儂城市特色嘉年華 那空帕儂DNA」活動。結束後，他沒有搭乘公務車，而是改與團隊共乘三輪摩托車，繼續後續行程，強調以行動落實節能理念。活動現場聚集多個地方特色品牌與手工藝產品，阿努廷也逐一參觀，並與「一鄉一品」（OTOP）業者互動。他對來自尖竹汶的寶石飾品、素可泰的古銀工藝，以及當地社區製作的服飾與手工藝品表現出高度興趣，並實際購買支持。其中，他特別選購由那空帕儂府Lao Phatthana社區企業合作社製作的綠色藤編包。該產品結合泰國傳統布料與永續時尚概念，成為當地推動創意產業的重要代表。這場「那空帕儂DNA」活動，被視為推動地方創意經濟的重要一步。官方以「5 Must」策略作為主軸，包括觀光（Visit）、美食（Eat）、購物（Shop）、信仰文化（Mu）與慢活（Rest），希望強化地方特色，打造兼具文化與經濟價值的「休憩城市」。泰國政府近年積極推動綠色生活與永續發展，阿努廷此次以搭乘三輪車方式出席活動，也被解讀為政策宣示的一環，試圖將節能概念轉化為日常行動。