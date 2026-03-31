中央氣象署表示，今（31）日有鋒面接近，北台灣、宜蘭全天有局部陣雨或雷雨，南部仍有機會出現36度高溫，明天（4月1日）鋒面通過，全台有雨，周四（4月2日）降雨稍微趨緩。清明連假期間天氣不穩，尤其周六、周日（4月4日至4月5日）鋒面籠罩，全台降雨機率高，可能下周三（4月8日）後才會放晴。

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今天天氣：鋒面接近北台變天　南部仍有36度

3月31日今天的天氣，氣象署指出，鋒面接近，環境不穩定，北部、宜蘭降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地山區也有局部短暫雷陣雨，外出請攜帶雨具備用，至於其它地區為多雲到晴。

溫度方面，風場為西南風，白天普遍溫暖炎熱，各地高溫29至33度，尤其是南部內陸平地有機會來到36度左右或以上的高溫，臺東受到西南風沉降的影響，局部地區也有36度左右或以上的高溫，各地低溫約20至24度，日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物。

▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）
▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

環境部提及，鋒面接近，環境風場為西南風轉東北風，夜間至清晨中部以北污染物仍易累積，竹苗以北受降雨洗除作用，污染情況逐漸改善，中部、雲嘉南午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨、夜晚臺中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南以北及金門清晨至上午仍可能達橘色提醒等級。

明天天氣：鋒面通過　全台有雨

4月1日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北地區有局部較大雨勢發生的機率。

▲氣象署提及，清明連假前也有鋒面影響，周三雨區最廣，全台都有影響。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提及，清明連假前也有鋒面影響，周三雨區最廣，全台都有影響。（圖／中央氣象署）
一周天氣：清明連假全台有雨　北台灣慎防大雷雨

氣象署提醒，周五是2波鋒面之間的空檔，全台降雨趨緩、各地多雲到晴，只有午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。周六、周日新一波鋒面，結構更完整，屆時全台有雨，中部以北、宜蘭有局部大雨。

周日鋒面稍微遠離，南部回到多雲天氣，但北部、東半部持續有降雨出現；下周一則又有一波鋒面接近，全台有雨，總結來說，清明連假天氣非常不穩定，降雨趨緩時間要等到下周三過後，民眾務必特別留意。

▲氣象署提醒，清明連假期間有2波鋒面影響台灣，尤其周六、周日全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，清明連假期間有2波鋒面影響台灣，尤其周六、周日全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）
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