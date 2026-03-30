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▲郁方分享兒子在瑞士獲得了勞力士紀念湯匙。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方﻿ 臉書）

藝人郁方時常透過社群分享生活紀錄，今（30）日她發文透露兒子跟朋友去瑞士玩時發生的有趣事件，她表示兒子在當地逛勞力士門市時，詢問了店家能否給自己一隻「紀念湯匙」時遭到婉拒，不過後來在店裡碰上一組不會說英文的台灣遊客，她兒子自告奮勇充當翻譯，因此讓店家和遊客都很感激他，最後神反轉獲得了兩隻紀念湯匙。郁方透露兒子原本要趁著春假回台灣與家人一起慶生，沒想到兒子突然改變計劃和朋友飛去瑞士玩，在當地兒子參觀起了勞力士名店，當時他勇敢問店員能不能給自己一支紀念湯匙，不過卻遭到婉拒。正當郁方兒子準備拍拍屁股離開時，剛好有一組台灣女遊客踏進了店裡，想要買手錶的她們卻因為語言不通無法順利跟店員溝通，此時郁方兒子見義勇為充當起了店家跟遊客的翻譯，最後順利促成了交易。這組台灣遊客為了感謝郁方兒子幫忙溝通，因此把剛才沒能拿到的紀念湯匙送給了郁方兒子，不僅如此，店家為了感謝他幫忙翻譯促成交易，又多送了一隻紀念湯匙給了郁方兒子，沒想到短短幾分鐘內劇情180度大逆轉，原本吃閉門羹的他最後直接抱回2支紀念湯匙，成為了生日之旅中最美好的插曲。