我是廣告 請繼續往下閱讀

Zinger撞擊測試零顆星！關鍵問題有這些

▲Zinger 得分依序為成人保護為43%，兒童保護33%，弱勢道路使用者保護40%，安全輔助為0%。。（圖／TNCAP）

中華車主動召回1.5萬輛Zinger！購入時間一次看

▲中華汽車將主動實施全面召修Zinger。（圖／TNCAP）

交通部今（30）日正式公布 2026 年第 1 季 TNCAP（台灣新車安全評等）結果，在商旅車市場銷量頗佳的中華汽車 Zinger，最終未能取得星級評等，以「0 顆星」作收，引發車界高度關注。針對本次評測成績，中華汽車發布聲明，承諾將針對測試中發現的「後排座椅鎖扣」問題，主動全面召回約 1.5 萬輛 Zinger 進行免費檢修。TNCAP公布的評測結果，此次受測的Zinger為5 人座標緻型，得分依序為成人保護為43%，兒童保護33%，弱勢道路使用者保護40%，安全輔助為0%。TNCAP表示，由於未配備側氣囊與ADAS駕駛輔助系統，在多項主被動安全測試中表現受限，最終導致未能取得星級評等，特別是在撞擊測試過程中，出現後排座椅其中一支椅腳鎖扣開啟，進而影響該側安全帶固定效果的情況，也成為扣分的關鍵因素。針對「後排座椅椅腳單邊鎖扣開啟」情況，中華汽車指出，公司產品不論零件與整車，均經過完整驗證並符合國家法規標準。針對本次TNCAP較法規嚴格測試情境下，出現後排座椅其中一支椅腳鎖扣開啟及影響該側安全帶脫開之狀況，為確保各種使用情境下的安全與車主安心感，本公司秉持負責態度，將主動實施全面召修：針對 2023年 10月至 2026 年 3 月生產之 ZINGER 車型，共約1.5萬輛。本公司預計於4月全面提供免費召修作業。相關通知將陸續發出，敬請車主依約回廠。中華車表示，公司將持續精進品質，以更務實、透明的方式落實安全核心，守護每一位車主的用車安全。