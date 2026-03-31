根據星巴克官網，今（30）日「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝9小時！星巴克表示，上午11點起10款指定品項大杯以上買一送一；「第二杯半價」foodpanda外送優惠、今輸入「週二星享日」優惠碼再折70元，本文推薦最新咖啡優惠買法一次掌握。手搖飲料CoCo都可表示，生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式「買一送一」週二咖啡日優惠。
星巴克：全台門市「買一送一」！10款咖啡優惠再喝9小時
星巴克春日煥新指定品項好友分享日，今3月31日活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。10款指定品項「買一送一」再喝9小時。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最便宜優惠價格：
◾️美式咖啡（含特選）57.5元（原價115元）最便宜咖啡！
◾️草莓巴西莓椰奶風味星沁爽60元（原價120元）最便宜星沁爽！
◾️冰搖果茶65元（原價130元）
◾️冰搖檸檬果茶65元（原價130元）
◾️冷萃咖啡72.5元（原價145元）
◾️雙果果汁星冰樂72.5元（原價145元）最便宜星冰樂！
◾️經典紅茶那堤77.5元（原價130元）最便宜那堤！
◾️燕麥奶那堤（含特選）80元（原價160元）
◾️摩卡可可碎片星冰樂87.5元（原價175元）
◾️濃萃義式厚那堤（含特選）92.5元（原價185元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
星巴克：外送「第二杯半價」！今「周二星享日」再折70元優惠碼
星巴克表示，3月31日（二）foodpanda第二杯半價優惠，活動期間點購兩杯大杯(含)以上巧克力可可碎片星冰樂、鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
CoCo都可：週二咖啡日「買一送一」優惠！
手搖飲料CoCo都可表示，每週二咖啡日，臨櫃／都可訂都喝得到「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一優惠！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告；香橙美式街邊單杯特價40元不再參加咖啡日活動。
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