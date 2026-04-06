即將來台開唱的鄧紫棋不僅是「鐵肺歌后」更是「理財天后」！據港媒報導，她的個人身價上看12.56億人民幣（約新台幣58.14億元），除了演唱會和專輯、版權的收入外，鄧紫棋還投資房地產，更早在她26歲那年，就開始佈局投資AI公司。去年8月鄧紫棋上節目時就透露，她投資的3間AI公司都獲利，讓鄧紫棋嘴角上揚直呼：「我已經10倍賺回來了」。
鄧紫棋是理財達人 入手多戶不動產
據港媒《經濟通》報導，現年34歲的鄧紫棋在成名初期便開始在香港積極佈局房地產，2013年購入荃灣韻濤居，2018年再入手柏傲灣海景豪宅，把自己在演藝圈的收入，轉化成實際房產所有權。去年她更趁房市低點出手，以8500萬港幣（約新台幣3.5億元）買下跑馬地黃泥涌峽道豪宅利安閣兩戶高樓層單位，展現雄厚財力。
鄧紫棋眼光精準！早在26歲就投資AI公司
此外，鄧紫棋的投資眼光也延伸至科技領域，她早在Gemini、ChatGPT等AI工具還沒爆紅前，就陸續投資了3間AI公司。去年8月鄧紫棋在中國作家李誕的Podcast節目上透露，自己當初為了投資AI，大量閱讀相關書籍做功課，很高興這些努力沒有白費，鄧紫棋笑說當年投入的金額，她已經賺回10倍了。
鄧紫棋演唱會票房驚人 身家估算高達新台幣58億
至於演唱會收入，美國葛萊美獎（Grammy Award）官方網站去年5月發文，指出鄧紫棋的巡演票房已位居全球女歌手歷來票房第4名，突破4.24億美元（約新台幣127.4億元），是唯一擠進前5名的亞洲女歌手。因此港媒估算，鄧紫棋名下的不動產加上投資、演唱會收入，她的個人身家已經高達約新台幣58.14億元，十分可觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據港媒《經濟通》報導，現年34歲的鄧紫棋在成名初期便開始在香港積極佈局房地產，2013年購入荃灣韻濤居，2018年再入手柏傲灣海景豪宅，把自己在演藝圈的收入，轉化成實際房產所有權。去年她更趁房市低點出手，以8500萬港幣（約新台幣3.5億元）買下跑馬地黃泥涌峽道豪宅利安閣兩戶高樓層單位，展現雄厚財力。
此外，鄧紫棋的投資眼光也延伸至科技領域，她早在Gemini、ChatGPT等AI工具還沒爆紅前，就陸續投資了3間AI公司。去年8月鄧紫棋在中國作家李誕的Podcast節目上透露，自己當初為了投資AI，大量閱讀相關書籍做功課，很高興這些努力沒有白費，鄧紫棋笑說當年投入的金額，她已經賺回10倍了。
鄧紫棋演唱會票房驚人 身家估算高達新台幣58億
至於演唱會收入，美國葛萊美獎（Grammy Award）官方網站去年5月發文，指出鄧紫棋的巡演票房已位居全球女歌手歷來票房第4名，突破4.24億美元（約新台幣127.4億元），是唯一擠進前5名的亞洲女歌手。因此港媒估算，鄧紫棋名下的不動產加上投資、演唱會收入，她的個人身家已經高達約新台幣58.14億元，十分可觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。