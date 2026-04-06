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▲財富自由的鄧紫棋不僅住豪宅，還經常到世界各地旅遊。（圖／微博＠GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋「I AM GLORIA 2.0」世界巡迴演唱會台北站將在4月10至12日於台北大巨蛋登場。（圖／理想國官網）

即將來台開唱的鄧紫棋不僅是「鐵肺歌后」更是「理財天后」！據港媒報導，她的個人身價上看12.56億人民幣（約新台幣58.14億元），。去年8月鄧紫棋上節目時就透露，據港媒《經濟通》報導，現年34歲的鄧紫棋在成名初期便開始在香港積極佈局房地產，2013年購入荃灣韻濤居，2018年再入手柏傲灣海景豪宅，把自己在演藝圈的收入，轉化成實際房產所有權。此外，鄧紫棋的投資眼光也延伸至科技領域，她早在Gemini、ChatGPT等AI工具還沒爆紅前，就陸續投資了3間AI公司。去年8月鄧紫棋在中國作家李誕的Podcast節目上透露，至於演唱會收入，美國葛萊美獎（Grammy Award）官方網站去年5月發文，。因此港媒估算，鄧紫棋名下的不動產加上投資、演唱會收入，她的個人身家已經高達約新台幣58.14億元，十分可觀。