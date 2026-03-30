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民眾黨不分區李貞秀日前在直播爆料，聲稱新竹市長高虹安曾收受創黨主席柯文哲700萬元，言論一出立刻引起軒然大波，高虹安第一時間嚴正駁斥，李貞秀雖火速道歉，仍引發支持者不滿。民眾黨中央委員會認為李貞秀嚴重毀損黨譽，移送中評會紀律審查。今（30）日中評會歷經一小時審查後，暫時還沒做出裁決。中評會主委李偉華表示，李貞秀已對失言致歉，中評委台北市議員陳宥丞強調，民眾黨目前正處於「危急存亡之秋」，身為黨公職應該有高度自覺，任何直播言論都可能被外界剪輯或操作，呼籲全體黨員在發言上必須更加謹慎，切莫在敏感時刻自亂陣腳，淪為對手攻擊的現成素材。回顧整起風波，李貞秀的爆料不僅惹怒支持者，黨部電話還被抗議民眾打爆，黨內基層要求她「少說點話」。今（30）日下午召開中評會，4點20分左右，李貞秀步出黨部，面對記者時僅表示是依黨內程序進行說明，至於裁處結果、會議氣氛或是否會再開直播談心等提問都沒多談，隨即搭車離開。