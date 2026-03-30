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新青安貸款將在7月底屆滿，後續是否調整引發關注。中央銀行總裁楊金龍30日在立法院答詢時表示，新青安房貸寬限期若設得太長，未必是好事，因為容易讓借款人在財務規劃上變得鬆散，若適度縮短，無論對借款人或銀行都比較有利。楊金龍30日前往立法院財政委員會進行業務報告並備詢，朝野立委關切房市管制與新青安政策走向。對於目前房市情況，他表示，央行仍希望市場朝「軟著陸」方向發展，並認為房價雖然已有反轉跡象，但現在仍只是初步階段。對於外界認為前一波房市過熱與新青安政策有關，楊金龍坦言，事後回頭看，新青安確實帶來一些副作用，行政院後續也有就此議題和央行交換意見。不過，他認為，若參考財政部資料，目前多數寬限期大致落在3年以下，這樣的設計相對合理。若寬限期拉得過長，借款人可能因初期還款壓力較小，而對整體財務安排掉以輕心；若稍微縮短，反而會更審慎看待自身還款能力。除了新青安議題，立委也關注目前房貸利率居高不下，質疑銀行是否有趁勢提高房貸負擔。對此，楊金龍回應，銀行在放款定價上，本來就是依據風險高低來做判斷，因此房貸利率水準仍與授信風險有直接關聯。針對第二戶購屋貸款成數上限是否有機會再提高到7成，楊金龍表示，後續會與各大銀行進一步討論，保留調整空間。另外，也有立委建議，央行信用管制措施應採區域化管理，不必全國一體適用。楊金龍則表示，事實上，央行前幾波管制原本就是先針對特定區域，例如六都與新竹縣市，後來因全台房市普遍升溫，才逐步擴大至全國，希望透過整體性控管穩定市場。面對房市降溫壓力，楊金龍也向建商喊話，認為業者在維持合理利潤之下，可以適度讓利，與市場共體時艱。他表示，前幾年建商獲利相對豐厚，如今若能稍微調整價格，讓真正有需求的買方願意進場，交易量才有機會回溫，市場供需也會比較健康。