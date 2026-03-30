日本JR東日本公司28日發生重大交通安全事故，一列特急列車「甲斐路28號」（かいじ28号），在行駛過程中「車門彈開」，駕駛緊急停車，所幸並未造成事故。初步研判，事故原因是一顆螺絲脫落，導致維持車門關閉的氣壓外洩。
據信越放送報導，28日下午2時左右，JR東日本中央東線一列從甲府開往新宿的特急列車「甲斐路28號」，在行經山梨縣大月市初狩町初狩站附近，11號車左側車門被發現自行彈開。當時列車上約有250名乘客，所幸無人從車門跌落或受傷。
司機發現車門打開後，立即啟動緊急煞車，鎖上車門後繼續行駛。不過僅過了4分鐘後，列車行經初狩和大月站之間時，車門又再次自行彈開。隨後保安人員上車執勤直到安全抵達新宿站，大約晚點1小時左右。
JR東日本30日在對車體進行檢查後表示，該系列車輛的車門是採用「壓縮空氣」作為動力源，由車長透過開關控制車門上方的裝置進行開關。故障原因是安裝在車門上的一個特殊螺絲鬆動，導致氣壓外洩，維持車門關閉的推力大幅減弱，導致車門在行駛期間彈開。目前正在調查螺絲鬆動的原因，從車門上鬆動的特殊螺絲也已在列車內部找到。
JR東日本在30日開始營運前，對所有213輛E353系列車廂（也用於特急Azusa列車），共488扇車門進行檢查，確定沒有發現任何異常。
國土交通省已將此次事件定性為可能導致事故的「重大隱患」（重大インシデント）。30日上午起，國土交通省已派遣兩名鐵路事故調查員前往負責營運涉事E353系列車的松本車輛段進行調查。
文章來源：運転再開4分後に再び「警告表示」で緊急停車【走行中にドア開いた特急かいじ】特殊なねじが外れたことが原因か 特急あずさにも使われるE353系全213両のドアを点検 JR東日本
我是廣告 請繼續往下閱讀
司機發現車門打開後，立即啟動緊急煞車，鎖上車門後繼續行駛。不過僅過了4分鐘後，列車行經初狩和大月站之間時，車門又再次自行彈開。隨後保安人員上車執勤直到安全抵達新宿站，大約晚點1小時左右。
JR東日本30日在對車體進行檢查後表示，該系列車輛的車門是採用「壓縮空氣」作為動力源，由車長透過開關控制車門上方的裝置進行開關。故障原因是安裝在車門上的一個特殊螺絲鬆動，導致氣壓外洩，維持車門關閉的推力大幅減弱，導致車門在行駛期間彈開。目前正在調查螺絲鬆動的原因，從車門上鬆動的特殊螺絲也已在列車內部找到。
JR東日本在30日開始營運前，對所有213輛E353系列車廂（也用於特急Azusa列車），共488扇車門進行檢查，確定沒有發現任何異常。
國土交通省已將此次事件定性為可能導致事故的「重大隱患」（重大インシデント）。30日上午起，國土交通省已派遣兩名鐵路事故調查員前往負責營運涉事E353系列車的松本車輛段進行調查。
文章來源：運転再開4分後に再び「警告表示」で緊急停車【走行中にドア開いた特急かいじ】特殊なねじが外れたことが原因か 特急あずさにも使われるE353系全213両のドアを点検 JR東日本