紅豆食府千金蔡依珊2006年底嫁給前國民黨副主席連勝文，育有兩名兒子，46歲的她外貌和氣質出眾，個性率真、隨和，目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。蔡依珊今（30）日公開自己和連勝文愛吃的扁食店，透露以前兩人約會時很常吃，還甜蜜笑說連勝文是家裡的「小朋友」，大方分享夫妻私下互動。
蔡依珊介紹美食愛店 夫妻私下互動曝光
今天，蔡依珊在粉專上傳Vlog，介紹與老公連勝文鍾愛20多年的東區扁食店，只見她熟門熟路地跟老闆娘打招呼，點了鮮蝦扁食湯、紅油抄手、涼拌雞絲和泡菜，還說也會買冷凍包回家煮，拍攝的同事好奇問是否小朋友愛吃，蔡依珊一臉正經地點頭說：「先生算小朋友，對！」
蔡依珊語畢大笑，接著說連勝文還叮指定她要外帶冷凍包回家，「因為今天是我買單！」蔡依珊表示，第一次吃這間店是在公婆家，當時和連勝文還在交往，不過兩人為了躲避鎂光燈，所以常常買回家吃，一直到今天，夫妻倆不定時會品嚐熟悉的老味道，「（現在）工作累了！就進來喝碗湯，不同階段，不同滋味！」
影片上架後，粉絲紛紛留言：「去可以直接說我要點Patty姐套餐嗎」、「為什麼吃個飯也可以美成醬紙」、「這家真的好吃」、「台灣好吃的美食都深藏在街巷間，值得一挖再挖掘！」
蔡依珊分享夫妻日常 吃早餐吐槽連勝文
蔡依珊過去偶爾會分享夫妻日常，曾經透露某天早上，連勝文看到法鬥愛犬「憨憨」坐著等他吃早餐，突然發自內心說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊一聽沒有回話，心想「咦...不是當初最反對養寵物的...」沒想到，連勝文接著又說：「所有小動物都喜歡我。」這時，蔡依珊終於開口：「你以為你灰姑娘喔！」
對於連勝文被蔡依珊吐槽，網友笑翻：「這對話太可愛」、「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」、「被灰姑娘戳到笑點」、「太幽默了！」有人說「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊回覆：「大眼睛的連先生！」調侃另一半眼睛小。
Patty Tsai 蔡依珊IG
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今天，蔡依珊在粉專上傳Vlog，介紹與老公連勝文鍾愛20多年的東區扁食店，只見她熟門熟路地跟老闆娘打招呼，點了鮮蝦扁食湯、紅油抄手、涼拌雞絲和泡菜，還說也會買冷凍包回家煮，拍攝的同事好奇問是否小朋友愛吃，蔡依珊一臉正經地點頭說：「先生算小朋友，對！」
蔡依珊語畢大笑，接著說連勝文還叮指定她要外帶冷凍包回家，「因為今天是我買單！」蔡依珊表示，第一次吃這間店是在公婆家，當時和連勝文還在交往，不過兩人為了躲避鎂光燈，所以常常買回家吃，一直到今天，夫妻倆不定時會品嚐熟悉的老味道，「（現在）工作累了！就進來喝碗湯，不同階段，不同滋味！」
影片上架後，粉絲紛紛留言：「去可以直接說我要點Patty姐套餐嗎」、「為什麼吃個飯也可以美成醬紙」、「這家真的好吃」、「台灣好吃的美食都深藏在街巷間，值得一挖再挖掘！」
蔡依珊過去偶爾會分享夫妻日常，曾經透露某天早上，連勝文看到法鬥愛犬「憨憨」坐著等他吃早餐，突然發自內心說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊一聽沒有回話，心想「咦...不是當初最反對養寵物的...」沒想到，連勝文接著又說：「所有小動物都喜歡我。」這時，蔡依珊終於開口：「你以為你灰姑娘喔！」
對於連勝文被蔡依珊吐槽，網友笑翻：「這對話太可愛」、「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」、「被灰姑娘戳到笑點」、「太幽默了！」有人說「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊回覆：「大眼睛的連先生！」調侃另一半眼睛小。