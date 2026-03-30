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針對曾獲總統教育獎的身障游泳選手林育夙於臉書控訴中華帕拉林匹克總會（以下簡稱帕總）涉嫌打壓、選拔不公及參賽行程安排缺失等疑義，運動部今（30）日正式對外回應。運動部強調已主動掌握相關情形，並嚴令帕總提出完整說明，針對「錄音檔」揭露的選拔不公疑雲，將啟動專案調查。對於林育夙選手所提供的通話錄音，質疑國家代表隊選拔偏袒「自己人」教練一事，運動部重申，代表隊的選拔作業必須具備高度的公正性與客觀性。運動部已要求帕總完備專案檢討程序，儘速釐清錄音檔內容之真實性。運動部明確表示：「若查證確有相關人士違反選拔規範，帕總應召開紀律委員會嚴加議處。」運動部強調，保障選手與教練的權益是組團單位的優先要務，所有作業應以尊重、透明、公平及公正為核心原則。關於林育夙選手反映的公費自費轉換、航班取消應變不力等行政問題，運動部在初步檢視後指出，從選手敘述與總會初步說明中可見，帕總在辦理參賽規劃的相關服務與溝通上，「確有精進空間」。運動部要求帕總必須針對此次事件進行全面檢討，並提出具體的策進作為與改善落實方案。其目標在於降低選手與教練的行政負擔，並強化臨場應變能力，確保選手的國際參賽權益不再受損。運動部最後強調，將持續監督並要求各組團單位完善作業流程。針對林育夙提出的四大疑問與相關證據，運動部將持續追蹤帕總的查處結果，力求撥雲見日，還給身障運動員一個公平競爭的舞台。