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國民黨主席鄭麗文今（30）日證實將於4月7日率團訪問中國，參訪團將從上海入境，隨後轉往南京中山陵致意，最後抵達北京。前立委郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，中國方面主動邀約顯示高度重視「國共交流」的政治框架，只要雙方能回到「九二共識」與「反對台獨」的共同基礎，兩岸就有見面的對話空間。針對具體會談內容，郭正亮分析，參訪團在上海與江蘇等地方行程中，預計會拜訪具有代表性的企業與地方單位，藉此堆疊出具體且可執行的兩岸合作項目；一旦抵達北京進入高層會談，則會觸及更核心、高層次的政治議題。他提到，因為國內仍有各種選舉聲音，行程安排上應避免對候選人造成不必要的困擾。鄭麗文期望能推動兩岸關係和平發展，只不過4月7日至12日這個訪中的時間點，恰巧正值國內審查國防軍購預算，美國四位參議員也剛訪台，時機相當敏感。郭正亮提醒，國民黨中央必須與立法院黨團達成充分溝通，釐清對於軍購預算增減的立場。他建議黨中央應深入了解立院黨團的實際狀況，雙方打出一致的說法，才能展現穩健的政策路線。