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台北市捷運中山站地下街驚傳民眾持刀案，今（30）日下午5時許，捷運警察在巡邏時發現一名婦人在地下街亮水果刀削水果，切完蘋果後，她拿著水果刀想去捷運站內的廁所清洗，立即遭警方上前攔查制止，後續已依法扣留水果刀，並將婦人帶返所續處。捷運警察線上巡邏警網於30日下午5時38分，在中山站地下街發現一名婦人持水果刀削水果，立即上前攔查。據了解，該名婦人因想吃水果，當街亮刀削水果，並前往廁所清洗，員警見狀立刻追上去攔阻，同時拿出警棍戒備。員警第一時間要婦人把刀具收起來，她這才說當時是用水果刀來切蘋果，切完之後拿水果刀去廁所清洗，員警待她將刀具收起後進一步扣留，婦人無揮舞情事，現場亦無人受傷，也未影響其他旅客，捷運營運正常，後續由轄區大同分局建成派出所帶返所續處。捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時，如遇可疑人士可立即通知捷運站務人員或保全，或撥打110報案電話，捷運警察將立即到場處理。