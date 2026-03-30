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高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》將於4月10日全台上映。29日於高雄市立圖書館總館盛大舉行首映會，現場擠滿人潮，讓觀眾一秒回到70年代的秀場盛況。首映會現場，高流執行長丁度嵐與導演楊力州攜黃西田、王彩樺、蘇明淵、澎澎等多位從秀場舞台發跡的歌手齊聚一堂，更邀請「保庇天后」王彩樺登台獻唱〈保庇〉及〈熱線你和我〉，炒熱現場氣氛。《高雄有顆藍寶石》團隊克服挖掘史料的困難，歷時2年半完成拍攝台灣第一部秀場文化紀錄片，藉由訪談與影像，重新拼湊並完整台灣娛樂產業歷史上不可忽視的一塊拼圖。高流執行長丁度嵐談及拍攝初衷，直言：「《高雄有顆藍寶石》不只是為高雄人而拍，也是為了所有用生命在提供娛樂的幕前幕後工作人員而拍。」導演楊力州分享：「最希望觀眾觀影後留下的不是某一個明星，而是一種秀場精神。那是一個表演者必須直面觀眾、即時反應、用自己的才華去征服現場的時代。沒有剪接、沒有重來，一切都在當下完成。台灣曾經有過這樣熱鬧、奔放、屌到爆，充滿生命力的娛樂時代。」《高雄有顆藍寶石》重返80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月，揭密歌廳從崛起、風靡各地到成為傳奇舞台的發展史，共同見證當時打破體制框架且全民為之瘋狂的娛樂盛世。高流五週年推出「藍寶石三連發」計畫，全方位保存藍寶石所象徵的文化歷史，紀錄片同名專書《高雄有顆藍寶石》已於3月1日全面上市。紀錄片《高雄有顆藍寶石》將在4月10日正式上映，更多電影資訊請見官方臉書。