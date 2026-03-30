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美伊戰爭又現停戰曙光！美國總統川普30日表示，美國與伊朗的停戰談判已經取得重大進展，美股30日開盤上漲，道瓊工業指數上漲406點，或0.9%。標普500指數上漲0.8%，那斯達克綜合指數上漲0.7%。截至美東時間上午9時50分，道瓊工業指數上漲159.81點，或0.35%，暫報45,326.45點；標普500指數上漲16.39點或0.26%，暫報6,385.24點；那斯達克指數上漲29.30點或0.14%，暫報20,977.66點；費城半導體指數下跌123.70點或1.66%，暫報7,333.96點。個股部分，輝達上漲0.06%、台積電ADR下跌1.23%、蘋果下跌0.44%、Meta上漲1.33%、特斯拉上漲0.83%。油價部分，布蘭特原油期貨上漲3%或3.16美元，至每桶108.48美元。WTI西德州原油上漲2.93%或2.92美元，至每桶102.56美元。儘管股市上漲，原油價格仍微幅走高。布蘭特原油（Brent crude）期貨上漲1%，至每桶114美元以上。WTI西德州原油期貨上漲1%，至每桶101美元以上。CNBC報導，川普今上午發文，美國正與一個全新且更理智的政權進行嚴肅討論，以結束美軍在伊朗的軍事行動，儘管已取得重大進展，但若無法在短期內達成和平協議並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美國炸毀並完全抹平伊朗所有發電廠、油井以及哈爾克島（Kharg Island）。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed A. El-Erian）表示，「我們仍抱持這只是暫時性的心態，認為某種程度上雖然會有短期影響，但我們應該看透它，投資人尚未反映出因戰爭導致政策靈活度非常有限的情況。聯準會（Fed）將採取什麼行動存在真正的問號，市場尚未完全意識到，如果這種情況持續下去，政策抵銷（policy offsets）的能力將遠低於我們以往的水準。