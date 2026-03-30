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美伊戰爭又現停戰曙光？美國總統川普30日表示，正在與伊朗的全新政權進行嚴肅討論，對話已取得重大進展，但若無法達成和平協議或荷姆茲海峽沒有開放，將摧毀伊朗所有發電廠、油井、哈爾克島及海水淡化廠。川普今（30日）在自家社群Truth Social發文，美國正與一個「全新且更理智的政權」進行嚴肅討論，希望盡快結束美軍在伊朗的軍事行動。但川普警告，儘管雙方對話已取得重大進展，但若無法在短期內達成和平協議，或是荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）沒有立即開放通行，「我們將炸毀並完全摧毀伊朗所有發電廠、油井以及哈爾克島（Kharg Island），還可能包括所有的海水淡化廠」，以結束美軍在伊朗的「美好停留」。川普直言，美軍一直刻意避免對這些設施發動攻擊，並稱此舉是為了報復伊朗前政權長達47年的「恐怖統治」期間，屠殺和殺害了美國眾多士兵和其他人員。