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▲ITZY演唱會票價、座位圖。（圖／理想國）

JYP女團ITZY將於6月27日在高雄巨蛋舉辦演唱會，日前門票開賣後馬上被粉絲秒殺，因此主辦昨（30）日宣布加場6月28日！門票將於今日中午12點在拓元售票系統開賣，全場共分為8種票價，VIP的6,880元、5,880元、4,880元、4,380元、3,880元、2,880元，再加上非輪椅區身障優惠票（陪同票）2,440元、輪椅區身障優惠票（陪同票）1,440元，上一次沒能順利搶到票的粉絲千萬別錯過本次的珍貴機會。ITZY高雄巨蛋加場演唱會沒有會員優先購，所有票券一並在今日中午12點正式在拓元售票系統開賣，票價共分為6,880元、5,880元、4,880元、4,380元、3,880元、2,880元、非輪椅區身障優惠票（陪同票）2,440元、輪椅區身障優惠票（陪同票）1,440元，沒有實名制，每人每場次限購四張。而其中購買6880元VIP套組的粉絲，享有演前Soundcheck、優先入場、VIP掛繩和吊牌一組、VIP獨家紀念禮等福利，想要更近距離跟女神們互動的粉絲，此價位是最為推薦的選擇。ITZY作為TWICE的師妹團，自出道以來便憑藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈LOCO〉等代表作打出超高辨識度，MV觀看數最高突破5億次，最低也有2億次，穩坐當今大勢女團之一。近期她們更因一首舊歌〈THAT'S A NO NO〉再度掀起熱議，該曲原本是2020年隨專輯《IT'z ME》發行的收錄曲，沒想到官方日前突然釋出演唱會版本片段，洗腦旋律加上高記憶點舞步，瞬間引爆網友翻拍短影音挑戰，讓這首推出6年的作品重新洗版社群，甚至寫下逆行進榜紀錄，再度被封為ITZY的代表神曲之一。