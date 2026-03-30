威力彩第115000026期在今（30）日晚間開出，今晚威力彩頭獎為2億元，台彩公司晚間22時公布派彩結果，本期頭獎並未開出，但卻開出1注貳獎，獎項誕生於高雄市，拿下1748萬獎金，但與2億元相比，仍相差10倍多，絕對稱得上是「悲情幸運兒」。
只差1個數字與2億頭獎擦肩而過！「悲情幸運兒」在高雄誕生
3月30日開獎的威力彩頭獎金額為2億，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，拿到貳獎獎金1748萬6,463元，中獎彩券行如下：
高雄市鼓山區龍水里青海路287號1樓－錢轉來彩券行
🟡3月30日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、13、21、22、29、34，第二區01。
今彩539：06、08、20、22、32。
39樂合彩：06、08、20、22、32。
3星彩：8、8、8。
4星彩：0、0、7、9。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
🟡威力彩頭獎、貳獎獎金差了十倍？核心玩法一次看
威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。
若本次這位幸運兒當時有採取包牌策略，就能獨得帶走2億財富，真的相當可惜。
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3月30日開獎的威力彩頭獎金額為2億，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，拿到貳獎獎金1748萬6,463元，中獎彩券行如下：
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威力彩：第一區02、13、21、22、29、34，第二區01。
今彩539：06、08、20、22、32。
39樂合彩：06、08、20、22、32。
3星彩：8、8、8。
4星彩：0、0、7、9。
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若本次這位幸運兒當時有採取包牌策略，就能獨得帶走2億財富，真的相當可惜。