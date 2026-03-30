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美國總統川普30日表示，正在與伊朗的全新政權進行嚴肅討論，對話已取得重大進展，但伊朗方面批評，美方的條件不合理。美國國務卿盧比歐透露，德黑蘭內部已經出現裂痕，與美國談判的人「私下說了一些正確的話」。川普今（30日）在自家社群Truth Social發文，美國正與一個「全新且更理智的政權」進行嚴肅討論，希望盡快結束美軍在伊朗的軍事行動。川普警告，儘管雙方對話已取得重大進展，但若無法在短期內達成和平協議，或是荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）沒有立即開放通行，「我們將炸毀並完全摧毀伊朗所有發電廠、油井以及哈爾克島（Kharg Island），還可能包括所有的海水淡化廠」。CNN報導，此前伊朗表示，美國提出15項停戰協議中，包含大量過分、不切實際和不合理的要求。與川普聲稱伊朗以同意協議中大部份要求的說法有矛盾。美國國務卿盧比歐30日接受ABC News節目訪問，他拒絕透露美國正在與誰談判以結束與伊朗的戰爭，「我不會向你透露這些人是誰，因為這可能會讓他們與伊朗國內的其他一些團體產生矛盾」。盧比歐透露，「伊朗內部出現了一些裂痕，歸根結底，我認為如果伊朗現在有人，鑑於所有發生的事情，願意為他們的國家朝著不同的方向前進，那將是件好事」。盧比歐也提到，與美國談判的人「私下說了一些正確的話」，顯然他們不會透過新聞稿發布這些訊息，他們所說的話與對外公佈的內容，並不一定反映他們在我們談話中所說的內容，但歸根結底，美國必須看看這些人最終是否會掌權，看看他們是否擁有兌現承諾的能力。我們將進行檢驗。我們希望情況確實如此。