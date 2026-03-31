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央行總裁楊金龍30日針對外匯存底配置、匯率走勢及黃金部位等議題作出說明 ，他指出，目前台灣外匯存底仍以美元資產為主，占比超過65%，其餘則包括歐元、人民幣，至於日圓、澳幣等其他外幣部位相對不高。楊金龍表示，央行之所以持有人民幣資產，主要還是考量台商與中國之間仍有貿易往來需求，加上前一段時間人民幣利率相對較高，因此有其配置理由。不過，他也提到，目前人民幣持有水位已較過去下降。截至2月底，台灣外匯存底為6055億美元；若再加計其他外幣資產以及未來一年內可動用資金，整體外幣流動性已超過7000億美元，其中約858億美元，主要來自新台幣換匯交易形成的美元部位，以及外幣拆款等資金來源。對於立委關切台灣對美長期出超，是否代表新台幣應有升值壓力，楊金龍則指出，不能只看貿易面向。雖然台灣對美出口規模大，但近年台股大漲，外資在台股獲利不少，近期又有資金匯出，這部分剛好抵銷了新台幣原本可能面臨的升值壓力，甚至讓匯價轉貶。他也回應外界常說央行「阻升不阻貶」的說法，直言這在實務上並不成立。楊金龍表示，近期新台幣走貶幅度不小，央行同樣有進場調節，並非只在升值時才介入。至於外匯存底為何持續增加，楊金龍說明，若有些國家外匯存底明顯下降，可能與外資大量流出有關，也可能是其外匯存底投資報酬表現較差；相較之下，台灣外匯存底維持相對穩健。另外，楊金龍表示，他個人認為目前黃金價格已處相對高檔，過去這段黃金大漲期間，央行並未進場加碼，其他國家央行其實也有不少並未買進。不過，他強調，央行對黃金並非排斥，而是態度較為審慎，未來仍會持續評估是否有適合的進場時點。