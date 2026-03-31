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▲TWICE子瑜（右）和隊友被目擊在奧蘭多迪士尼遊玩，身穿黑絲襪配熱褲，一雙大長腿超吸睛。（圖／小紅書@Faayyy）

▲TWICE定延（右）、Mina（左）沒跟其他人一起去迪士尼，選擇去環球影城玩。（圖／IG@mina_sr_my）

野生TWICE現身美國奧蘭多迪士尼樂園和環球影城！先是子瑜、娜璉、Momo、Sana被目擊在迪士尼玩，照片隨即社群平台上瘋傳。其中成員子瑜一身「黑絲熱褲+大長腿」的背影超吸睛，幾位成員還在粉絲聊天平台上分享在灰姑娘城堡前把鞋子脫下的照片，笑說是在「Cosplay灰姑娘」。另外定延和Mina則選擇去環球影城，並且在IG上分享了多張美照。有幸運粉絲分享了在奧蘭多迪士尼偶遇成員的照片，興奮寫下：「子瑜、Sana、Momo、娜璉現身迪士尼！」照片中四人展現出私下休閒的一面，網友一眼認出背對鏡頭、穿著黑色連帽衫、超短熱褲搭配紅鞋及黑絲襪的就是子瑜。照片迅速掀起廣大討論，粉絲紛紛驚嘆：「子瑜這大長腿太辣！」還有人搞笑急喊：「子瑜褲子太短了！」立刻被其他網友回擊：「不是褲子短，是子瑜腿太長！」雖然沒有在IG上公開照片，但子瑜等人在迪士尼遊樂園玩得不亦樂乎，還在粉絲聊天平台分享了在灰姑娘城堡前的「脫鞋照」，有粉絲好奇詢問「為什麼要脫鞋子？」娜璉調皮地回應是在「Cosplay灰姑娘」，可愛又無厘頭的舉動笑翻粉絲。當子瑜組在迪士尼狂歡時，定延與 Mina則前往同樣位於奧蘭多環球影城，兩人分別在個人IG分享多張美照，不僅看起來玩得超開心，脖子上還明顯掛著環球影城的「VIP 證」，讓粉絲看了好羨慕。然而，就在團員們各自在奧蘭多熱門景點打卡的同時，隊長志效卻顯得相對神祕，始終不見人影，沒有更新社群、也未見任何路透照。有粉絲開玩笑猜測：「隊長是不是躲在飯店健身？」也有人猜測在高強度的行程之下，身為主唱的志效可能需要多休息。