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郵局4月新制！「國際掛號小包」宣布4/1起停寄：全台灣受影響

自4月1日起將停止收寄「國際掛號小包」服務

並於未來全面開辦「國際e小包（ePacket）」服務

▲中華郵政將於4月1日起將停止收寄「國際掛號小包」服務，未來國際掛號服務將僅限信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等。（圖／記者陳明安攝）

同時，「國際e小包（ePacket）」服務亦將於4月1日起正式實施，將從現行約24個國家或地區，擴大至只要是可收寄出口航空郵件的國家或地區皆可交寄。

國際e小包是什麼？比掛號小包更便宜：寄送費用一次看

▲未來轉換成「國際e小包模式」後，資費更低廉、更具有優勢，十分適合跨境電商及民眾寄遞輕小型物品使用。（示意圖／取自Pexels）

▲中華郵政「國際e小包」資費表一次看。（圖／中華郵政提供）

美國、伊朗戰爭持續影響！15國暫停收寄國際郵件

中華郵政於10日起宣布，將暫停收寄發往「阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥」等國之國際郵件。