中華郵政承辦台灣民眾寄送國、內外郵件與包裹等服務，但郵局4月推出新制，將從4月1日起將取消「國際掛號小包」服務，到時全台灣民眾都會受到影響。不過郵局從明日起，將同步推出資費更低廉、更具有競爭力的「國際e小包（ePacket）」服務替代，適合跨境電商及民眾寄遞輕小型物品使用，想使用的民眾，可前往中華郵政官網「EZPost線上交寄」網頁，自行登打資料並列印即可。
郵局4月新制！「國際掛號小包」宣布4/1起停寄：全台灣受影響
中華郵政於本月16日公布4月新制，表示自4月1日起將停止收寄「國際掛號小包」服務，未來國際掛號服務將僅限信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等，並於未來全面開辦「國際e小包（ePacket）」服務。
中華郵政說明，制度調整主要是受到萬國郵政聯盟（UPU）政策調整影響，為因應全球跨境電商成長趨勢，因此停辦「國際掛號小包」服務；同時，「國際e小包（ePacket）」服務亦將於4月1日起正式實施，將從現行約24個國家或地區，擴大至只要是可收寄出口航空郵件的國家或地區皆可交寄。
國際e小包是什麼？比掛號小包更便宜：寄送費用一次看
據了解，國際掛號小包長期是民眾寄送國際輕小型物品的服務，每年收寄量約數十萬件，提供郵件追蹤、毀損補償等服務。但未來轉換成國際e小包模式後，資費更低廉、更具有優勢，十分適合跨境電商及民眾寄遞輕小型物品使用。
根據中華郵政國際e小包資費表，實際費用依照地區不同，以100公克來看，投遞地址為亞洲區費用為100元；歐洲區則為160元；大洋洲區180元；非洲、中南美洲、加拿大等地區費用則是190元；美國費用最貴200元。
如果想使用國際e小包的民眾，可至中華郵政官網「EZPost線上交寄」網頁（https://ezpost.post.gov.tw/itmatt），自行登打資料並列印即可。但郵局提醒，國際e小包屬平常函件，採按址投遞、無須收件人簽收且有官網追蹤郵件服務，但不提供書面查詢及補償服務，民眾寄件前應多加留意相關規定。
美國、伊朗戰爭持續影響！15國暫停收寄國際郵件
另外，近期受到中東戰爭持續升溫影響，部分中東國家宣布關閉領空或限制航班起降，相關航空公司表示，相關航空公司表示航班恢復日期尚無法確認，中華郵政於10日起宣布，將暫停收寄發往「阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥」等國之國際郵件。
如果民眾仍有寄送需求，可改使用各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家依舊可透過該項服務寄件。倘若近期寄往上述國家之郵件尚未出口，郵局將儘速退回郵件予寄件人。
資料來源：中華郵政
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中華郵政於本月16日公布4月新制，表示自4月1日起將停止收寄「國際掛號小包」服務，未來國際掛號服務將僅限信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等，並於未來全面開辦「國際e小包（ePacket）」服務。
國際e小包是什麼？比掛號小包更便宜：寄送費用一次看
據了解，國際掛號小包長期是民眾寄送國際輕小型物品的服務，每年收寄量約數十萬件，提供郵件追蹤、毀損補償等服務。但未來轉換成國際e小包模式後，資費更低廉、更具有優勢，十分適合跨境電商及民眾寄遞輕小型物品使用。
如果想使用國際e小包的民眾，可至中華郵政官網「EZPost線上交寄」網頁（https://ezpost.post.gov.tw/itmatt），自行登打資料並列印即可。但郵局提醒，國際e小包屬平常函件，採按址投遞、無須收件人簽收且有官網追蹤郵件服務，但不提供書面查詢及補償服務，民眾寄件前應多加留意相關規定。
另外，近期受到中東戰爭持續升溫影響，部分中東國家宣布關閉領空或限制航班起降，相關航空公司表示，相關航空公司表示航班恢復日期尚無法確認，中華郵政於10日起宣布，將暫停收寄發往「阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥」等國之國際郵件。
如果民眾仍有寄送需求，可改使用各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家依舊可透過該項服務寄件。倘若近期寄往上述國家之郵件尚未出口，郵局將儘速退回郵件予寄件人。