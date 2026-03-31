開箱日本三重縣必玩16大亮點！搭乘近鐵沿線玩遍伊賀、鳥羽與伊勢志摩地區，住進NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町百年老宅吃伊賀牛，坐上忍者電車到萬川集海體驗一日忍者，朝聖有如鬼滅之刃無限城的賢島寶生苑溫泉旅館；西班牙遊船、志摩西班牙村遊樂園、海女小屋大啖伊勢龍蝦，坐擁英虞灣海景的志摩海灘都酒店；造訪鳥羽水族館看儒艮與海獺、最新寶可夢水水獺公園，再到日本人一生必去的伊勢神宮遊逛御蔭横丁。
去膩了人擠人的日本觀光景點，《NOWNEWS今日新聞》推薦擁有獨特歷史底蘊的三重縣搶先朝聖！可利用近鐵觀光特急SHIMAKAZE，從大阪難波或名古屋前往，並搭乘近鐵電車沿線玩遍「忍者故鄉」伊賀、與「日本心靈聖地」伊勢神宮，還有最新寶可夢景點、與全日本飼養種類最多的鳥羽水族館。
◾️忍者電車：三色忍者疾行而來！隱藏手裏劍把手
運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，車身彩繪的圖案由漫畫家松本零士設計，共有藍、粉紅、綠三種顏色，進站時彷彿忍者朝你疾行而來，十分吸睛。車廂中不只設置忍者裝飾，連把手也看得到手裏劍造型。
◾️NIKAKU弍鶴食堂：忍者定食開吃伊賀牛
忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」鄰近上野市駅，是伊賀當地知名百年老店，入口使用偽裝的旋轉門「忍者屋敷」，復古空間內還裝飾許多手裏劍、水蜘蛛等忍者道具，連電視都播著忍者電影。推薦有著手裏劍造型海苔的忍者定食、或伊賀牛排定食。
◾️萬川集海：一日忍者體驗！忍術修行、洞窟探險
以江戶時代忍術秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，結合了忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗；在主題餐廳「伊賀忍者饗膳」用餐還看得到「火遁之術」以手點燃火鍋的表演。推薦忍者燒、煎餅、手裏劍道具等伴手禮，還有吉伊卡哇忍者娃娃限定版。
◾️伊賀流忍者博物館：精彩忍者秀！推薦忍者貓伴手禮
以江戶時代末期屋敷改建，可以全面了解忍者生活，近距離欣賞忍者秀；跟著導覽體驗有著隱藏樓梯、寶物箱的房間暗室，連地板、門軌都能藏武器，一眨眼就可能錯過精彩畫面。推薦最新開幕的伴手禮區，買得到忍者Q比吊飾，與忍者貓鑰匙圈、T恤、帽款等多種伴手禮。
◾️NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町：百年老宅吃伊賀牛
由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，五棟建築共14間客房；豪華Villa房還附設私人桑拿。保留當時的庭院，看得到流傳至今的水紋玻璃（又稱搖曳玻璃），是約150年歷史的登錄有形文化財。推薦品嚐LE UN餐廳採用伊賀牛、伊賀米與伊賀酒等在地食材，並以法式技法烹調的料理。
◾️賢島寶生苑：朝聖真實版鬼滅之刃無限城
伊勢志摩地區最高級住宿選擇之一的賢島寶生苑，是近鐵旗下的高級日式溫泉旅館，全館客房皆為海景房，擁有可眺望英虞灣絕景的天然露天溫泉。推薦必拍被譽為真實版鬼滅之刃無限城的大廳造景、還有吃得到伊勢龍蝦生魚片的宴席料理。
◾️賢島西班牙遊船：眺望御木本真珠島！吃貝殼下午茶
搭乘仿舊西班牙航海時代的遊船，遊覽英虞灣、欣賞伊勢志摩的亞里式海岸地形特色；還可眺望被譽為「真珠之王」御木本幸吉的MIKIMOTO真珠島。推薦可坐在典雅的船頭VIP室吃貝殼造型點心的下午茶，在賢島駅鄰近店家選購珍珠首飾或紀念品。
◾️神明神社：「石神社」玉依姬命實現女性願望
原是保佑海女潛水平安的信仰中心，後因靈驗而吸引人們朝聖參拜；有著「只要是女性來祈求，就能實現一個願望」十分靈驗的傳說。推薦女性可在主祀玉依姬命的「石神社」，寫下許願紙放入祈願箱；繡有海女驅邪保命「五芒星」的御守護身符也十分受歡迎。
◾️海女小屋：94歲海女奶奶現烤伊勢龍蝦
剛度過22週年紀念日的海女小屋，創始者是已高齡94歲的禮子奶奶；由店內40、50年資歷的現役海女，近距離以火爐燒烤當季海味給客人享用，最後還有舞蹈餘興節目。推薦必吃肥美的伊勢龍蝦、搭配花枝與蠑螺，不用過多調味料就吃得到難忘清甜滋味，別忘了在店門口與海女們合影。
◾️志摩西班牙村遊樂園：懸吊式雲霄飛車！爆紅吉拿棒
完整重現西班牙文化與街景，還有一座高第藝術造景。主打懸吊式雲霄飛車、嘉年華火車、佛朗明哥秀等娛樂活動；近年還因為日本知名Vtuber推廣而成為年輕人聖地。推薦必吃爆紅吉拿棒，走訪南歐風情的彩色壁磚、圓弧拱廊與繽紛花卉合影。
◾️志摩海灘都酒店：坐擁英虞灣海景！早餐儀式感滿滿
有著獨棟別墅與華麗海景房的南歐風格度假酒店，幾乎所到之處皆可欣賞英虞灣海天一色的壯麗海景，擁有露天泳池、噴水池花園等設施。推薦在海景陽台前吃洋式早餐，超酥脆可頌搭配四色果汁等儀式感滿滿。
◾️長太屋：現烤松阪牛排入口即化！Tabelog高分名店
在日本美食餐廳指南擁有3.5分高評價的三重志摩牧場直營燒肉店，是公認擁有CP值優勢的高級松阪牛肉亭。推薦大啖松阪牛盛燒烤、現烤牛排入口即化，另有牛肉鍋膳可選；套餐內附的燒味噌豆腐，很值得一嚐。
◾️鳥羽水族館：療癒儒艮與海獺明星！日本飼養種類最多
全日本飼養種類最多的水族館，能看到「傳說中美人魚」瀕臨絕種的儒艮，目前世界僅有三個水族館飼養，推薦排隊也要看儒艮有如吸塵器般吃菜菜的呆萌模樣，十分療癒；而擁有破億觀看數的兩隻海獺明星小梅與奇拉，可是會高速旋轉游泳、拿貝殼敲玻璃與投籃絕技。
◾️水水獺公園：最新寶可夢景點！隱藏皮卡丘長椅
去年三重縣與寶可夢合作的最新景點，以人氣寶可夢「水水獺」為主題，打造盪鞦韆、溜滑梯等遊樂設施，大人小孩都玩翻天。推薦必拍隱藏版皮卡丘與寶貝球長椅、限定版水水獺人孔蓋或水水獺電車，等大家來收服。
◾️伊勢神宮：日本人一生必去的心靈聖地
供奉日本皇室祖先天照大神，是神格最高的神宮，總共有125座神社，被視為「日本人一生必去一次的心靈聖地」，每年約舉行1500場祭典。推薦體驗數百年前還沒有洗手台時，到河邊洗手完再參拜的傳統；若能在此「賞櫻花」，有如山神降臨的預兆；雖然沒有籤可以抽，但招福「開運鈴守」可別錯過。
◾️御蔭横丁：必買爆紅淨化噴霧！名店朝聖
伊勢神宮內宮旁的老街，保留江戶至明治時期的街道風貌，聚集傳統美食與特色土產。推薦必買網路爆紅的「防小人神器」おいせさん淨化鹽噴霧，還有增強戀愛運版、愛自己款；必吃松阪牛肉包、握壽司、肉串；必逛miffy、史努比專門店；必買「赤福餅」、招財貓等伴手禮。
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運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，車身彩繪的圖案由漫畫家松本零士設計，共有藍、粉紅、綠三種顏色，進站時彷彿忍者朝你疾行而來，十分吸睛。車廂中不只設置忍者裝飾，連把手也看得到手裏劍造型。
忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」鄰近上野市駅，是伊賀當地知名百年老店，入口使用偽裝的旋轉門「忍者屋敷」，復古空間內還裝飾許多手裏劍、水蜘蛛等忍者道具，連電視都播著忍者電影。推薦有著手裏劍造型海苔的忍者定食、或伊賀牛排定食。
以江戶時代忍術秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，結合了忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗；在主題餐廳「伊賀忍者饗膳」用餐還看得到「火遁之術」以手點燃火鍋的表演。推薦忍者燒、煎餅、手裏劍道具等伴手禮，還有吉伊卡哇忍者娃娃限定版。
以江戶時代末期屋敷改建，可以全面了解忍者生活，近距離欣賞忍者秀；跟著導覽體驗有著隱藏樓梯、寶物箱的房間暗室，連地板、門軌都能藏武器，一眨眼就可能錯過精彩畫面。推薦最新開幕的伴手禮區，買得到忍者Q比吊飾，與忍者貓鑰匙圈、T恤、帽款等多種伴手禮。
由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，五棟建築共14間客房；豪華Villa房還附設私人桑拿。保留當時的庭院，看得到流傳至今的水紋玻璃（又稱搖曳玻璃），是約150年歷史的登錄有形文化財。推薦品嚐LE UN餐廳採用伊賀牛、伊賀米與伊賀酒等在地食材，並以法式技法烹調的料理。
伊勢志摩地區最高級住宿選擇之一的賢島寶生苑，是近鐵旗下的高級日式溫泉旅館，全館客房皆為海景房，擁有可眺望英虞灣絕景的天然露天溫泉。推薦必拍被譽為真實版鬼滅之刃無限城的大廳造景、還有吃得到伊勢龍蝦生魚片的宴席料理。
搭乘仿舊西班牙航海時代的遊船，遊覽英虞灣、欣賞伊勢志摩的亞里式海岸地形特色；還可眺望被譽為「真珠之王」御木本幸吉的MIKIMOTO真珠島。推薦可坐在典雅的船頭VIP室吃貝殼造型點心的下午茶，在賢島駅鄰近店家選購珍珠首飾或紀念品。
原是保佑海女潛水平安的信仰中心，後因靈驗而吸引人們朝聖參拜；有著「只要是女性來祈求，就能實現一個願望」十分靈驗的傳說。推薦女性可在主祀玉依姬命的「石神社」，寫下許願紙放入祈願箱；繡有海女驅邪保命「五芒星」的御守護身符也十分受歡迎。
剛度過22週年紀念日的海女小屋，創始者是已高齡94歲的禮子奶奶；由店內40、50年資歷的現役海女，近距離以火爐燒烤當季海味給客人享用，最後還有舞蹈餘興節目。推薦必吃肥美的伊勢龍蝦、搭配花枝與蠑螺，不用過多調味料就吃得到難忘清甜滋味，別忘了在店門口與海女們合影。
完整重現西班牙文化與街景，還有一座高第藝術造景。主打懸吊式雲霄飛車、嘉年華火車、佛朗明哥秀等娛樂活動；近年還因為日本知名Vtuber推廣而成為年輕人聖地。推薦必吃爆紅吉拿棒，走訪南歐風情的彩色壁磚、圓弧拱廊與繽紛花卉合影。
有著獨棟別墅與華麗海景房的南歐風格度假酒店，幾乎所到之處皆可欣賞英虞灣海天一色的壯麗海景，擁有露天泳池、噴水池花園等設施。推薦在海景陽台前吃洋式早餐，超酥脆可頌搭配四色果汁等儀式感滿滿。
在日本美食餐廳指南擁有3.5分高評價的三重志摩牧場直營燒肉店，是公認擁有CP值優勢的高級松阪牛肉亭。推薦大啖松阪牛盛燒烤、現烤牛排入口即化，另有牛肉鍋膳可選；套餐內附的燒味噌豆腐，很值得一嚐。
全日本飼養種類最多的水族館，能看到「傳說中美人魚」瀕臨絕種的儒艮，目前世界僅有三個水族館飼養，推薦排隊也要看儒艮有如吸塵器般吃菜菜的呆萌模樣，十分療癒；而擁有破億觀看數的兩隻海獺明星小梅與奇拉，可是會高速旋轉游泳、拿貝殼敲玻璃與投籃絕技。
去年三重縣與寶可夢合作的最新景點，以人氣寶可夢「水水獺」為主題，打造盪鞦韆、溜滑梯等遊樂設施，大人小孩都玩翻天。推薦必拍隱藏版皮卡丘與寶貝球長椅、限定版水水獺人孔蓋或水水獺電車，等大家來收服。
供奉日本皇室祖先天照大神，是神格最高的神宮，總共有125座神社，被視為「日本人一生必去一次的心靈聖地」，每年約舉行1500場祭典。推薦體驗數百年前還沒有洗手台時，到河邊洗手完再參拜的傳統；若能在此「賞櫻花」，有如山神降臨的預兆；雖然沒有籤可以抽，但招福「開運鈴守」可別錯過。
伊勢神宮內宮旁的老街，保留江戶至明治時期的街道風貌，聚集傳統美食與特色土產。推薦必買網路爆紅的「防小人神器」おいせさん淨化鹽噴霧，還有增強戀愛運版、愛自己款；必吃松阪牛肉包、握壽司、肉串；必逛miffy、史努比專門店；必買「赤福餅」、招財貓等伴手禮。