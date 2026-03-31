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▲忍者電車有三色，進站彷彿忍者疾行而來。（圖／記者蕭涵云攝）

忍者電車：三色忍者疾行而來！隱藏手裏劍把手

▲NIKAKU弍鶴食堂「伊賀牛排定食」。（圖／記者蕭涵云攝）

NIKAKU弍鶴

食堂：忍者定食開吃伊賀牛

▲造訪「萬川集海」換上忍者裝，體驗忍術修行來場洞窟探險。（圖／記者蕭涵云攝）

萬川集海：一日忍者體驗！忍術修行、洞窟探險

▲伊賀流忍者博物館欣賞精彩忍者秀。（圖／記者蕭涵云攝）

伊賀流忍者博物館：精彩忍者秀！推薦忍者貓伴手禮

▲推薦日本控必住NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町。（圖／記者蕭涵云攝）

NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町：百年老宅吃伊賀牛

▲賢島寶生苑溫泉旅館大廳，有如真實版鬼滅之刃無限城場景。（圖／記者蕭涵云攝）

賢島寶生苑：朝聖真實版鬼滅之刃無限城

▲賢島西班牙遊船上吃貝殼下午茶，眺望御木本真珠島。（圖／記者蕭涵云攝）

賢島西班牙遊船：眺望御木本真珠島！吃貝殼下午茶

▲相傳神明神社的「石神社」，只要女性來祈求，就能實現一個願望。（圖／記者蕭涵云攝）

神明神社：「石神社」玉依姬命實現女性願望

▲94歲海女奶奶在「海女小屋」現烤伊勢龍蝦。（圖／記者蕭涵云攝）

海女小屋：94歲海女奶奶現烤伊勢龍蝦

▲近年爆紅志摩西班牙村遊樂園，必玩懸吊式雲霄飛車、開吃美味吉拿棒。（圖／記者蕭涵云攝）

志摩西班牙村遊樂園：懸吊式雲霄飛車！爆紅吉拿棒

▲入住志摩海灘都酒店，坐擁英虞灣海景開吃洋式早餐。（圖／記者蕭涵云攝）

志摩海灘都酒店：坐擁英虞灣海景！早餐儀式感滿滿

▲「長太屋」大啖現烤松阪牛燒肉。（圖／記者蕭涵云攝）

長太屋：現烤松阪牛排入口即化！Tabelog高分名店

▲鳥羽水族館必看超療癒儒艮吃菜菜，破億觀看數的海獺明星近距離表演。（圖／記者蕭涵云攝）

鳥羽水族館：療癒儒艮與海獺明星！日本飼養種類最多

▲最新寶可夢景點「水水獺公園」，快來找出隱藏皮卡丘長椅。（圖／記者蕭涵云攝）

水水獺公園：最新寶可夢景點！隱藏皮卡丘長椅

▲日本人一生必去的心靈聖地「伊勢神宮」。（圖／記者蕭涵云攝）

伊勢神宮：日本人一生必去的心靈聖地

▲伊勢神宮內宮旁的老街「御蔭横丁」，必買爆紅淨化噴霧，朝聖松阪牛、赤福餅等名店。（圖／記者蕭涵云攝）

御蔭横丁：必買爆紅淨化噴霧！名店朝聖

開箱日本三重縣必玩16大亮點！搭乘近鐵沿線玩遍伊賀、鳥羽與伊勢志摩地區，住進NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町百年老宅吃伊賀牛，坐上忍者電車到萬川集海體驗一日忍者，朝聖有如鬼滅之刃無限城的賢島寶生苑溫泉旅館；西班牙遊船、志摩西班牙村遊樂園、海女小屋大啖伊勢龍蝦，坐擁英虞灣海景的志摩海灘都酒店；造訪鳥羽水族館看儒艮與海獺、最新寶可夢水水獺公園，再到日本人一生必去的伊勢神宮遊逛御蔭横丁。去膩了人擠人的日本觀光景點，《NOWNEWS今日新聞》推薦擁有獨特歷史底蘊的三重縣搶先朝聖！可利用近鐵觀光特急SHIMAKAZE，從大阪難波或名古屋前往，並搭乘近鐵電車沿線玩遍「忍者故鄉」伊賀、與「日本心靈聖地」伊勢神宮，還有最新寶可夢景點、與全日本飼養種類最多的鳥羽水族館。◾️運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，車廂中不只設置忍者裝飾，連把手也看得到手裏劍造型。◾️忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」鄰近上野市駅，是伊賀當地知名百年老店，，連電視都播著忍者電影。◾️以江戶時代忍術秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，結合了忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗；◾️以江戶時代末期屋敷改建，可以全面了解忍者生活，近距離欣賞忍者秀；跟著導覽體驗有著隱藏樓梯、寶物箱的房間暗室，連地板、門軌都能藏武器，一眨眼就可能錯過精彩畫面。◾️由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，五棟建築共14間客房；豪華Villa房還附設私人桑拿。保留當時的庭院，看得到流傳至今的水紋玻璃（又稱搖曳玻璃），是約150年歷史的登錄有形文化財。◾️伊勢志摩地區最高級住宿選擇之一的賢島寶生苑，是近鐵旗下的高級日式溫泉旅館，全館客房皆為海景房，擁有可眺望英虞灣絕景的天然露天溫泉。◾️搭乘仿舊西班牙航海時代的遊船，遊覽英虞灣、欣賞伊勢志摩的亞里式海岸地形特色；還可眺望被譽為「真珠之王」御木本幸吉的MIKIMOTO真珠島。◾️原是保佑海女潛水平安的信仰中心，後因靈驗而吸引人們朝聖參拜；有著「只要是女性來祈求，就能實現一個願望」十分靈驗的傳說。◾️剛度過22週年紀念日的海女小屋，創始者是已高齡94歲的禮子奶奶；由店內40、50年資歷的現役海女，近距離以火爐燒烤當季海味給客人享用，最後還有舞蹈餘興節目。◾️完整重現西班牙文化與街景，還有一座高第藝術造景。主打懸吊式雲霄飛車、嘉年華火車、佛朗明哥秀等娛樂活動；近年還因為日本知名Vtuber推廣而成為年輕人聖地。◾️有著獨棟別墅與華麗海景房的南歐風格度假酒店，幾乎所到之處皆可欣賞英虞灣海天一色的壯麗海景，擁有露天泳池、噴水池花園等設施。◾️在日本美食餐廳指南擁有3.5分高評價的三重志摩牧場直營燒肉店，是公認擁有CP值優勢的高級松阪牛肉亭。◾️全日本飼養種類最多的水族館，能看到「傳說中美人魚」瀕臨絕種的儒艮，目前世界僅有三個水族館飼養，◾️去年三重縣與寶可夢合作的最新景點，以人氣寶可夢「水水獺」為主題，打造盪鞦韆、溜滑梯等遊樂設施，大人小孩都玩翻天。◾️供奉日本皇室祖先天照大神，是神格最高的神宮，總共有125座神社，被視為「日本人一生必去一次的心靈聖地」，每年約舉行1500場祭典。◾️伊勢神宮內宮旁的老街，保留江戶至明治時期的街道風貌，聚集傳統美食與特色土產。