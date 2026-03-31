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▲單依純（如圖）從選秀節目《中國好聲音》奪冠出道，接連爆出節目黑箱、演唱戲劇主題曲「放鳥」等爭議。近日則因演唱會翻唱李榮浩的〈李白〉遭控侵權。（圖／單依純微博）

授權未確認成關鍵 不再推責主辦親認疏失

▲李榮浩罵完單依純，反遭陳奕迅作詞人吳向飛點名開轟（圖／翻攝自李榮浩微博）

單依純改編〈李白〉挨批 李榮浩早已不滿

單依純因演唱會翻唱李白引發侵權爭議，今（30）日深夜透過微博發布688字長文，正式向李榮浩、版權方與觀眾道歉。她坦言在未取得書面授權的情況下演出該曲，確實造成困擾與傷害，並對辜負外界信任感到愧疚，強調願意承擔全部責任。單依純說明，巡演歌曲的版權流程原本由主辦單位處理，自己基於信任未逐一確認文件細節，直到事件發生後才得知〈李白〉並未完成授權。她強調，即使流程並非由自己主導，「未親自核查」仍是重大疏忽，不會以公司或主辦作為理由切割責任。針對後續處理，單依純表示已全面檢討巡演授權流程，並立即停止〈李白〉後續所有演出，同時下架相關宣傳素材，關閉涉及該曲的傳播內容。她進一步表態，不論責任如何分配，將自行承擔版權費與相關賠償，並配合李榮浩及版權方後續處理。單依純也向現場觀眾致歉，坦言讓觀眾在不知情狀況下觀看演出並不妥。她表示未來將建立更嚴格的版權審核機制，避免類似情況再發生，同時呼籲外界理性看待事件，不要延伸為對任何人的攻擊，「錯誤在我，與他人無關」。此次事件之所以迅速延燒，與單依純過去在節目中改編〈李白〉有關。當時她加入個人風格與遊戲梗進行重製，引發兩極評價，甚至出現大量調侃聲浪。外界指出，相關討論曾波及李榮浩本人，如今再爆出未授權演出，讓爭議全面升級。