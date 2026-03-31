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▲田馥甄宣布將推出第6張專輯，也分享一系列生日賞櫻的美照。（圖／田馥甄 Hebe臉書）

樂壇女神Hebe田馥甄昨（30）日迎來43歲生日，在好姐妹Ella陳嘉樺與Selina任家萱的陪伴下度過，她也發文宣布「6寶」順利著床，而這份喜訊正是歌迷期盼已久的第6張個人專輯。面對長達6年的製作期，她坦言過程如折返跑般艱辛，曾感到徒勞也曾跌倒，但她並未放棄。如今新專輯雛形已現，她帶著感恩的心情將生日祝福轉化為動力，期許能順利完成這張睽違已久的新作品。田馥甄昨日深夜在社群發文，笑喊：「我是什麼很幸運的人嗎？高齡產婦生子實屬不易，開心能在這春暖花開的好日子，和大家宣布6寶終於順利著床的喜訊。看著寶寶的雛形顯影，非常期待，很是欣喜。」而田馥甄口中的6寶指的是她的第6張個人專輯，她感謝自己在這段時間裡，即便面對困頓挫折也從未放棄，更感謝身邊夥伴們的陪伴。最後，田馥甄也謝謝大家為她送上的生日祝福，「把你們的祝福一一澆灌進未來的日子，願自己享受孕程，並順產。」回顧田馥甄的上一張個人專輯，已經是6年前推出的《無人知曉》，粉絲都很期待她這次會帶來怎樣的音樂風格。而田馥甄除了曬出與Ella、Selina的合體照，也分享了多張自己去賞櫻的照片，笑說：「生日追櫻那是必須」，看得出來心情充滿喜悅。