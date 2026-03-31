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市場表現

能源與債市動態

川普的「橄欖枝」與「大棒」

分析師觀點：週末效應提前發酵

本週展望

中東局勢持續緊張，美國總統川普（Donald Trump）再度向德黑蘭發出警告，稱「若無法達成和平協議或荷姆茲海峽沒有開放，將摧毀伊朗所有發電廠、油井、哈爾克島及海水淡化廠。」受到油價進一步上漲與科技股劇烈跌勢的拖累，美股週一（30日）走勢分歧，道瓊工業指數小幅收紅，其餘主要指數普遍下跌。台積電ADR下挫10.43美元或3.19%，收316.31美元。道瓊工業指數小升49.50點或0.11%，收45216.14點；標普500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點，這已經是該指數連續第三個交易日走低，距其收盤高點已回落超過9%；那斯達克指數下挫153.72點或0.73%，收20794.64點；費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。被稱為「華爾街恐慌指數」的CBOE市場波動率指數（VIX）盤中一度突破30大關，顯示市場焦慮情緒濃厚。油價週初同步走高，美國西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.25%，收每桶102.88美元，創2022年7月19日以來最高收盤價；布蘭特原油期貨則上漲0.19%，至每桶112.78美元，並有望創下單月55%的史上最大漲幅。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週一表示，儘管能源價格上升，他仍認為通膨預期「在中長期內維持穩定」。他也指出，聯準會「最終或許會面臨該如何應對的問題」，但強調目前「還未真正面臨，因為我們尚不清楚經濟影響為何」。受此影響，美國10年期公債殖利率下滑，最新報4.35%，下跌9個基點。另一方面，川普釋出部分樂觀訊號，表示對伊朗戰爭可能接近尾聲。川普週一在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，美國正與「一個全新且更理性的政權」進行嚴肅談判，以結束在伊朗的軍事行動，並稱「已取得重大進展」。不過，川普同時警告，若「短期內」未達成和平協議，且荷姆茲海峽未「立即」重開，美國將將採取極端手段，「我們將炸毀並徹底抹平他們所有的發電廠、油井與哈爾克島（可能還有所有海水淡化廠！），這些是我們刻意尚未『碰觸』的地方。」此前，川普29日表示，德黑蘭已接受美方結束戰爭的15點方案中的大部分內容，並同意額外讓20艘運油船通過海峽。Aptus Capital Advisors股票主管華格納（David Wagner）指出，自2月28日戰爭爆發以來，市場出現了一個奇特現象，「投資人已逐漸適應一種新現象：市場通常在週四、週五表現不佳，而在週一、週二表現較好。」他表示，在過去90個交易日中，週四與週五的累積報酬比週一至週三低約7%，且幾乎所有差距都出現在2月28日戰爭爆發之後。他解釋，投資人傾向在週末前「為壞消息做準備」，降低風險部位，而在新一週開始時再重新進場。不過，近期這種風險調整似乎提前發生。華爾街剛經歷了連續第五個下跌週，道瓊工業指數與那斯達克指數雙雙進入修正區間，市場持續擔憂高能源價格將拖累經濟。道瓊工業指數、那斯達克指數與標普500指數皆已連續第五週下跌。本週五（4月3日）適逢耶穌受難日休市，但3月就業報告仍將於當日上午公布。