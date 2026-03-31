氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（31）日天氣晴朗偏熱，但午後北部局部有雨；明天鋒面南下，嘉義以北將出現較明顯降雨並轉涼。由於鋒面活動頻繁，台灣天氣將呈現「晴熱、降雨交替」型態，周四、周五天氣短暫好轉，但進入清明連假後，周六另一波鋒面報到，全台有雷雨與強對流發生機率。周日鋒面減弱北移，氣溫回升，不過下周二、三鋒面再度南下，未來一周天氣變化劇烈，民眾需多加留意天氣轉折。
今南部高溫飆35度！鋒面午後報到變天 明雨帶北往南擴
吳德榮指出，昨日各地區最高氣溫約在31至36度，今日清晨觀測顯示鋒面位於北部海面，各地維持晴朗，未出現降雨回波，整體無降雨情形，僅馬祖地區有濃霧發生。截至清晨5時02分，各地平地最低溫約落在16至18度之間。白天各地氣溫預測為北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部17至34度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日全台仍維持晴熱天氣，南部高溫上看35度。不過隨著鋒面在午後自北部海面掠過，北部及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨的機率。到了明（1日），雨帶將由北往南移動，從清晨延續至晚間，嘉義以北地區將陸續出現局部陣雨或雷雨，且部分地區可能出現較大雨勢，需特別留意。隨著降雨發生，氣溫也將明顯下滑，北台灣轉為偏涼。
未來一周天氣變化劇烈！晴熱、降雨交替：連續變天5次
後續天氣變化方面，最新模式顯示周四、周五（2、3日）將出現短暫空檔，天氣明顯好轉，白天仍偏熱，類似夏季型態；清明連假首日（周五）清晨西北部仍有零星短暫降雨的機率。到了周六（4日），另一波鋒面再度影響台灣，並由北向南通過，各地將出現陣雨或雷雨，且期間可能伴隨強對流發展，包括雷擊、強風及瞬間強降雨等現象，天氣相當不穩定。
清明連假尾端進入周日及下周一（5、6日），鋒面雨帶逐漸減弱並北移至北部海面重組，台灣位於鋒前暖氣團內，天氣可望轉為穩定，氣溫也會回升。不過下周一北台灣仍有局部短暫降雨的機率，且將逐步增加。
至於下周二、三（7、8日），重組後的鋒面再度南下，預計將為各地帶來新一波強對流天氣威脅。到了下周四（9日），鋒面再度北移並逐漸減弱，天氣才會再度轉好。不過，由於各國模式在後期預報上仍頻繁調整，不確定性偏高，後續變化仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
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吳德榮指出，昨日各地區最高氣溫約在31至36度，今日清晨觀測顯示鋒面位於北部海面，各地維持晴朗，未出現降雨回波，整體無降雨情形，僅馬祖地區有濃霧發生。截至清晨5時02分，各地平地最低溫約落在16至18度之間。白天各地氣溫預測為北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部17至34度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日全台仍維持晴熱天氣，南部高溫上看35度。不過隨著鋒面在午後自北部海面掠過，北部及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨的機率。到了明（1日），雨帶將由北往南移動，從清晨延續至晚間，嘉義以北地區將陸續出現局部陣雨或雷雨，且部分地區可能出現較大雨勢，需特別留意。隨著降雨發生，氣溫也將明顯下滑，北台灣轉為偏涼。
後續天氣變化方面，最新模式顯示周四、周五（2、3日）將出現短暫空檔，天氣明顯好轉，白天仍偏熱，類似夏季型態；清明連假首日（周五）清晨西北部仍有零星短暫降雨的機率。到了周六（4日），另一波鋒面再度影響台灣，並由北向南通過，各地將出現陣雨或雷雨，且期間可能伴隨強對流發展，包括雷擊、強風及瞬間強降雨等現象，天氣相當不穩定。
清明連假尾端進入周日及下周一（5、6日），鋒面雨帶逐漸減弱並北移至北部海面重組，台灣位於鋒前暖氣團內，天氣可望轉為穩定，氣溫也會回升。不過下周一北台灣仍有局部短暫降雨的機率，且將逐步增加。
至於下周二、三（7、8日），重組後的鋒面再度南下，預計將為各地帶來新一波強對流天氣威脅。到了下周四（9日），鋒面再度北移並逐漸減弱，天氣才會再度轉好。不過，由於各國模式在後期預報上仍頻繁調整，不確定性偏高，後續變化仍需持續觀察。