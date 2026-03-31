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▲陳伊當時的造型和現在差距甚遠。（圖／虎牙陳伊臉書）

▲陳伊（左起）加入啦啦隊後，還和梓梓、小帆組成團體「伊梓帆」。（圖／記者陳明安攝）

職排連莊小魔女啦啦隊女神陳伊昨（30）日在社群分享自己16歲的舊照，透露當年曾參與節目《我愛黑澀棒棒堂》錄製。照片中的她留著烏黑齊瀏海，臉上帶著稚嫩嬰兒肥，身穿經典白色制服，充滿清純校園感，和如今成熟有魅力的模樣反差極大，讓粉絲訝異直呼：「竟然沒認出來」，這段青澀往事也引發熱烈討論。在臉書上有140萬粉絲追蹤的陳伊昨日發文，分享自己的舊照，還反問粉絲：「」只見陳伊分享的照片是當時節目的截圖，她留著厚重瀏海，模樣看起來相當稚嫩，粉絲見狀都驚訝留言：「女大十八變」、「當時看節目，完全沒注意到」、「竟然沒認出來」、「真假啦，你不說我都不知道欸」。據悉，《我愛黑澀棒棒堂》是2009年10月開播的節目，由《我愛黑澀會》與《模范棒棒堂》合併而成，但當時的轉型並未再創人氣高峰，因此節目只錄了1年多左右，就在2011年2月3日停播收攤。而陳伊當年使用的藝名是Yibi，她是先加入同性質的節目《美少女時代》後，才通過「轉學考」加入《我愛黑澀棒棒堂》。在節目停播後，陳伊2013年加入LamiGirls，成為中職Lamigo桃猿啦啦隊的一員，後又跟梓梓、小帆組成團體「伊梓帆」，人氣才大幅飆升。2021年，陳伊也加入Rakuten Girls，為樂天桃猿應援，直到今年1月，她才退出樂天，但目前仍是台灣職排聯盟台中連莊啦啦隊「小魔女」的隊長，將繼續深耕啦啦隊圈。