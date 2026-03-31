美國、以色列與伊朗的戰爭邁入第五週，中東局勢仍緊張。隨著美國總統川普（Donald Trump）發表「不談就炸」的言論，以及受伊朗支持的胡塞武裝對以色列的襲擊，加劇市場對中東衝突可能進一步升級的擔憂。油價週一（30日）持續攀升，美國原油自2022年7月以來首度站上每桶100美元大關。
能源市場最新行情
美國基準西德州中質原油（WTI）上漲3.25%，收在每桶102.88美元，創2022年7月以來最高收盤價。全球基準布蘭特原油（Brent crude）上漲0.19%，收在每桶112.78美元，雖然稍早一度突破116美元，但漲幅有所收斂，仍為2022年7月以來最高收盤水準。
美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，隨著對伊戰爭進入第5週，美國原油價格突破每桶100美元。交易員持續面臨衝突可能長期延續、全球石油市場供應受擾的憂慮。
川普的「最後通牒」與能源掠奪論
川普近期對伊朗展現了極其強硬的姿態。他在《金融時報》週日刊出的專訪中，表示他想「奪取伊朗的石油」，並可能佔領掌控該國90%出口的哈爾克島（Kharg Island）。他將此舉比擬為美國在委內瑞拉的行動，據報導，美方在今年1月掌控強人領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，計畫「無限期」控制該國石油產業。
川普週一在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，若無法達成協議，且荷姆茲海峽未能「立即」重啟，美國將摧毀伊朗的發電廠、油井及哈爾克島。
戰火蔓延：紅海咽喉面臨威脅
除了伊朗本土戰情，葉門的胡塞武裝（Houthi）於週末加入戰局並襲擊以色列，引發新一波恐慌。該組織可能封鎖曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait），這是連接紅海與全球航運的重要咽喉。
另一方面，美國過去一週已向中東部署數千名部隊。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）29日指責美國一邊談判一邊「秘密計畫地面入侵」，並稱伊朗軍隊已「嚴陣以待」。
自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，伊朗封鎖荷姆茲海峽，該水道原本承載全球約五分之一的石油供應，導致油價在3月以來暴漲超過50%。戰前布蘭特原油約為每桶73美元。
目前布蘭特原油本月累計上漲近55%，有望創下FactSet自1989年有紀錄以來最大單月漲幅；WTI本月上漲53.5%，為2020年5月以來最佳表現。
儘管衝突升溫，川普在空軍一號上仍堅稱談判進展「非常良好」，稱德黑蘭已同意華盛頓提出的 15 項要求中的「大部分」內容。伊朗官員則先前對該計畫表示懷疑，據信內容包括承諾不發展核武、交出高濃縮鈾，以及重啟荷姆茲海峽。
巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外長正全力促和。巴基斯坦外長表示，將在未來幾天促成美伊直接對話。
投資者警訊：最壞情況下的「7美元汽油」
德意志銀行宏觀研究和主題策略主管里德（Jim Reid）指出，「目前仍看不到衝突明確結束的跡象，隨著各種消息不斷出現，投資人對衝突進一步升級仍感到恐懼。」他認為市場影響「愈來愈嚴重」，因投資人已開始反映更長期的戰事風險。
他指出，標普500指數已連跌五週，為2022年以來最長跌勢，當時全球經濟同樣面臨高通膨與低成長風險。
麥格理集團（Macquarie Group）分析師指出，若戰事持續至6月底，布蘭特油價可能升至每桶200美元，相當於美國汽油價格達每加侖7美元，並估計此情境機率約為40%。
另一種機率為60%的情境是衝突在本月底結束，油價快速回落，但仍將高於戰前水準，並在明年回到「80美元初段」。分析師補充：「若戰爭很快降溫，經濟成本可能相對有限，全球經濟成長僅會較去年略為放緩。」
瑞銀全球財富管理股票主管霍夫曼-布查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）表示，在伊朗政權仍在、實際掌控荷姆茲海峽、全球能源庫存下降且高濃縮鈾仍留在境內的情況下，「目前各方都能接受的談判解決方案空間有限」。
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美國基準西德州中質原油（WTI）上漲3.25%，收在每桶102.88美元，創2022年7月以來最高收盤價。全球基準布蘭特原油（Brent crude）上漲0.19%，收在每桶112.78美元，雖然稍早一度突破116美元，但漲幅有所收斂，仍為2022年7月以來最高收盤水準。
美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，隨著對伊戰爭進入第5週，美國原油價格突破每桶100美元。交易員持續面臨衝突可能長期延續、全球石油市場供應受擾的憂慮。
川普的「最後通牒」與能源掠奪論
川普近期對伊朗展現了極其強硬的姿態。他在《金融時報》週日刊出的專訪中，表示他想「奪取伊朗的石油」，並可能佔領掌控該國90%出口的哈爾克島（Kharg Island）。他將此舉比擬為美國在委內瑞拉的行動，據報導，美方在今年1月掌控強人領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，計畫「無限期」控制該國石油產業。
川普週一在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，若無法達成協議，且荷姆茲海峽未能「立即」重啟，美國將摧毀伊朗的發電廠、油井及哈爾克島。
戰火蔓延：紅海咽喉面臨威脅
除了伊朗本土戰情，葉門的胡塞武裝（Houthi）於週末加入戰局並襲擊以色列，引發新一波恐慌。該組織可能封鎖曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait），這是連接紅海與全球航運的重要咽喉。
自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，伊朗封鎖荷姆茲海峽，該水道原本承載全球約五分之一的石油供應，導致油價在3月以來暴漲超過50%。戰前布蘭特原油約為每桶73美元。
目前布蘭特原油本月累計上漲近55%，有望創下FactSet自1989年有紀錄以來最大單月漲幅；WTI本月上漲53.5%，為2020年5月以來最佳表現。
儘管衝突升溫，川普在空軍一號上仍堅稱談判進展「非常良好」，稱德黑蘭已同意華盛頓提出的 15 項要求中的「大部分」內容。伊朗官員則先前對該計畫表示懷疑，據信內容包括承諾不發展核武、交出高濃縮鈾，以及重啟荷姆茲海峽。
巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外長正全力促和。巴基斯坦外長表示，將在未來幾天促成美伊直接對話。
投資者警訊：最壞情況下的「7美元汽油」
德意志銀行宏觀研究和主題策略主管里德（Jim Reid）指出，「目前仍看不到衝突明確結束的跡象，隨著各種消息不斷出現，投資人對衝突進一步升級仍感到恐懼。」他認為市場影響「愈來愈嚴重」，因投資人已開始反映更長期的戰事風險。
他指出，標普500指數已連跌五週，為2022年以來最長跌勢，當時全球經濟同樣面臨高通膨與低成長風險。
麥格理集團（Macquarie Group）分析師指出，若戰事持續至6月底，布蘭特油價可能升至每桶200美元，相當於美國汽油價格達每加侖7美元，並估計此情境機率約為40%。
另一種機率為60%的情境是衝突在本月底結束，油價快速回落，但仍將高於戰前水準，並在明年回到「80美元初段」。分析師補充：「若戰爭很快降溫，經濟成本可能相對有限，全球經濟成長僅會較去年略為放緩。」
瑞銀全球財富管理股票主管霍夫曼-布查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）表示，在伊朗政權仍在、實際掌控荷姆茲海峽、全球能源庫存下降且高濃縮鈾仍留在境內的情況下，「目前各方都能接受的談判解決方案空間有限」。
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