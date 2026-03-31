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國民黨主席鄭麗文將率團於4／7赴中國參訪，預期也將和中國國家主席習近平會面。對於鄭習會將登場，國民黨立委徐巧芯今（31）日發文力挺鄭麗文訪中，更提到目前民進黨執政「隱形台獨」的立場昭然若揭，讓兩岸兵凶戰危的隱憂也越來越大，而創造和平關鍵在「對話」與「交流」，民進黨不願意做的，國民黨可以。徐巧芯今表示，國民黨的對外路線，多年以來相當清晰，我們選擇對中國大陸友好，與美國也親善，致力於創造台海和平，穩定世界局勢。然而民進黨執政以來，「隱形台獨」的立場越來越昭然若揭，兩岸兵凶戰危的隱憂也越來越大。對中華民國而言，除了對外採購武器厚植國防實力之外，要創造和平同等甚至更加重要的是「對話」與「交流」，民進黨不願意做的，國民黨可以。尤其近年來烏俄戰爭、美伊衝突，讓世界局勢越來越不穩定。戰爭不再如以往被認為遠在天邊。此刻，鄭麗文主席應邀到中國大陸訪問，若能進一步緩解兩岸緊張，絕對是好事一樁。當然，民進黨的抹紅一定會來，過去也未曾停止。每逢選舉前夕更是操弄到極致，所以黨內若有不同聲音擔心對年底的選舉產生危險，我覺得這樣的想法不會是惡意，有憂慮也是為了黨好。可是對的事情就應該要去做，而且要努力地做對。若不能夠破解特定陣營的惡意造謠，他們也只會得寸進尺，今天反對國民黨訪陸、明天反對台北上海雙城論壇、接著開始排擠欺凌陸籍配偶、創造族群對立……在他們的「台獨大業」與政治利益收割完成之前，哪裡看得到盡頭呢？所以身為國民黨的從政黨員、黨公職，她支持並祝福鄭麗文主席等一行人訪問大陸順利成功。也相信團結一致的國民黨，能夠同心協力，穩當地走在我們所相信與陸方、美方均能保持良好交流的立場上，不畏懼綠營的101種抹紅把戲，反而能夠逐一破除謠言，期待國民黨以具體行動為第一島鏈的和平與穩定做出努力。