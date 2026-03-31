苗栗竹南龍鳳漁港近期出現罕見「藍眼淚」現象，海面閃現藍色螢光超夢幻，吸引遊客前往朝聖，嗨喊：「不用飛馬祖也能看到藍眼淚！」當地民眾與漁民則表示，過去偶爾也會出現藍眼淚，但此次亮度與範圍為近年少見。縣府則研判可能與上游溪流帶來養分有關，不排除環境條件變化、水質優養化影響，將進一步檢測水質。
苗栗「大片藍眼淚」現蹤！海面夢幻藍光美翻 吸遊客朝聖
苗栗竹南龍鳳漁港近期出現藍眼淚蹤跡，民眾只要將水潑向海面，或是用樹枝輕輕一撥，便能看到藍色螢光瞬間綻放。從Threads網友@mhhsieh3分享畫面可見，海面浮現短暫且明亮的藍光，甚至持續數秒，宛如水面煙火般閃耀，讓現場民眾驚呼連連，畫面也吸引不少遊客前往朝聖。
當地漁民指出，苗栗過去其實也曾見過藍眼淚，但無論亮度或規模，都不像這次如此明顯，直言相當少見。不少網友見狀留言興奮直呼，「我土生土長後龍人完全不知道後龍海邊看得到藍眼淚，好美喔」、「夜間的藍光真的像另一個世界」、「沒想到連苗栗居然也有藍眼淚」，但也有馬祖人憂心喊：「開始擔心馬祖的觀光⋯」
藍眼淚是什麼？為什麼會發出藍光？4至6月是觀賞旺季
所謂「藍眼淚」其實是夜光藻發出的光，夜光藻是一種透明的單細胞浮游生物，以其他藻類為食，當河川或降雨帶入大量陸源營養鹽時，會促進矽藻生長，提供充足食物來源，使夜光藻快速繁殖，進而在受到外力擾動時發出藍色螢光。
此外，藍眼淚通常出現在春夏交替期間，最佳觀賞期約在4至6月，當海水溫度維持在攝氏20至27度時最為活躍。漁民也表示，只要船隻經過或水流擾動，就能看到發光現象。不過要看到明顯景象，仍需具備無光害環境與漲潮時段等條件，當夜光藻被推向岸邊並受到拍打時，才會形成整片藍色海面。
苗栗為什麼突然出現藍眼淚？縣府發聲：將檢測水質
苗栗縣府說明，以往並未在龍鳳漁港有明確紀錄，此次出現可能與環境條件改變有關。苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，「龍鳳漁港上游的冷水坑溪，它流經我們竹南的市區，是不是因為冷水坑溪而造成水質的優養化的提升，吸引很多浮游生物，要再了解。」
縣府也提醒，雖然藍眼淚畫面夢幻，但背後可能與水質優養化有關，顯示海洋環境出現變化。農業處與環保單位近期將進行水質檢測與環境監測，以確認是否對生態造成影響。不過有學者強調，藍眼淚本身並不能直接作為污染指標，仍需透過進一步數據分析判斷。
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苗栗竹南龍鳳漁港近期出現藍眼淚蹤跡，民眾只要將水潑向海面，或是用樹枝輕輕一撥，便能看到藍色螢光瞬間綻放。從Threads網友@mhhsieh3分享畫面可見，海面浮現短暫且明亮的藍光，甚至持續數秒，宛如水面煙火般閃耀，讓現場民眾驚呼連連，畫面也吸引不少遊客前往朝聖。
當地漁民指出，苗栗過去其實也曾見過藍眼淚，但無論亮度或規模，都不像這次如此明顯，直言相當少見。不少網友見狀留言興奮直呼，「我土生土長後龍人完全不知道後龍海邊看得到藍眼淚，好美喔」、「夜間的藍光真的像另一個世界」、「沒想到連苗栗居然也有藍眼淚」，但也有馬祖人憂心喊：「開始擔心馬祖的觀光⋯」
所謂「藍眼淚」其實是夜光藻發出的光，夜光藻是一種透明的單細胞浮游生物，以其他藻類為食，當河川或降雨帶入大量陸源營養鹽時，會促進矽藻生長，提供充足食物來源，使夜光藻快速繁殖，進而在受到外力擾動時發出藍色螢光。
此外，藍眼淚通常出現在春夏交替期間，最佳觀賞期約在4至6月，當海水溫度維持在攝氏20至27度時最為活躍。漁民也表示，只要船隻經過或水流擾動，就能看到發光現象。不過要看到明顯景象，仍需具備無光害環境與漲潮時段等條件，當夜光藻被推向岸邊並受到拍打時，才會形成整片藍色海面。
苗栗縣府說明，以往並未在龍鳳漁港有明確紀錄，此次出現可能與環境條件改變有關。苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，「龍鳳漁港上游的冷水坑溪，它流經我們竹南的市區，是不是因為冷水坑溪而造成水質的優養化的提升，吸引很多浮游生物，要再了解。」
縣府也提醒，雖然藍眼淚畫面夢幻，但背後可能與水質優養化有關，顯示海洋環境出現變化。農業處與環保單位近期將進行水質檢測與環境監測，以確認是否對生態造成影響。不過有學者強調，藍眼淚本身並不能直接作為污染指標，仍需透過進一步數據分析判斷。