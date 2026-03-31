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▲王文洋被拍到和20歲女大生約會，雙方互動很自然、親暱。（圖／財團法人王月蘭慈善基金會臉書）

身價千億的74歲宏仁集團總裁王文洋近日被拍到與一名年輕女子穩定交往，據悉，女方目前才20歲，還在念大學，但與王文洋的感情似乎很穩定。兩人不僅被直擊在百貨公司美食街約會，女方也已跟王文洋回家見過王家人了，這段相差54歲的「爺孫戀」也掀起熱烈討論。據《鏡週刊》報導，女星麻衣的前公公、台塑集團創辦人王永慶的長子王文洋身邊出現新歡，是20歲的女大生。兩人穩定交往約半年，女方外型據說氣質耐看，王文洋不僅與她在美食街約會，也已將人介紹給親友。女方在席間與王家人互動自然，似乎獲得不錯評價，深得王文洋的心。而王文洋去年爆出包養風波，遭一名宋姓女大生提起訴訟，宋女指出她為王文洋生下1子，王也給她4000萬的撫育金，她想透過提告讓王文洋與小孩做DNA鑑定，但王文洋拒絕，也不願再付宋女要求的高達10億元的賠償金，雙方才因此對簿公堂；宋女目前一審敗訴。回顧王文洋的婚姻，他約1975年左右和元配陳靜文結婚，並生下長子王泉仁、長女王思涵，結果1995年時，王文洋與呂安妮爆出婚外情，導致王文洋離開台塑集團；呂安妮則為他生下次子王銓勵，兩人的關係糾纏到2017年才分手。至於元配陳靜文，已在2007年因胃癌離世。王文洋此後傳出多段緋聞，但並未再次登記結婚。