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清明連假「炸雞買一送一」吃4天！涓豆腐等7大品牌：最便宜44元

韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。 Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。 植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。

首爾韓式炸雞年糕，市價168元。 明洞韓式炸雞，市價238元。

韓式炸雞年糕，市價280元。 香蒜辣雞翅，市價260元。 辣燒雞翅，市價260元。

▲涓豆腐「韓式炸雞（醬味）」358元，免費再吃一份。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲姜滿堂「韓式炸雞年糕」280元，現有買一送一優惠活動。（圖／豆府餐飲集團提供）

醬味／辣味炸雞，市價109元。

鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。 泰式椒麻雞，市價298元。

越南炸雞，市價88元

椒麻雞腿排，市價128元

▲北村豆腐家「首爾炸雞年糕」168元。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲帕泰家「泰式椒麻雞」298元。（圖／豆府餐飲集團提供）

肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠！

▲肯德基「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠。（圖／肯德基提供）

清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團推出「炸雞買一送一」優惠！涓豆腐「韓式炸雞」、北村豆腐家「炸雞年糕」、姜滿堂「辣雞翅」都有，單點任一種口味炸雞，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券，最便宜飛機河粉「越南炸雞」88元、相當於平均只要44元！本文整理優惠菜單、划算買法一次掌握。肯德基表示，「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠。豆府餐飲集團旗下7大品牌推出「炸雞買一送一」優惠，清明連假4月3日至4月6日連續4天，前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️豆府餐飲集團今年還加碼，4月1日至4月7日，下載並登入豆府餐飲集團官方APP，在活動期間內完成每日簽到任務，還能領取各品牌的熱門炸雞APP兌換券，最多現省1,409元。肯德基表示，推出清明節與兒童節連假，應景又澎湃（原價551元）！因應清明節誠心祭祖，4月3日（五）至4月6日（一），指定門市將提早上午9:00開賣經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒，讓有需要的民眾提早選購。