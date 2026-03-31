清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團推出「炸雞買一送一」優惠！涓豆腐「韓式炸雞」、北村豆腐家「炸雞年糕」、姜滿堂「辣雞翅」都有，單點任一種口味炸雞，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券，最便宜飛機河粉「越南炸雞」88元、相當於平均只要44元！本文整理優惠菜單、划算買法一次掌握。肯德基表示，「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠。
清明連假「炸雞買一送一」吃4天！涓豆腐等7大品牌：最便宜44元
豆府餐飲集團旗下7大品牌推出「炸雞買一送一」優惠，清明連假4月3日至4月6日連續4天，前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐
◾️韓姜熙的小廚房
肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠！
肯德基表示，推出清明節與兒童節連假，應景又澎湃「保庇澎湃桶」限時優惠，「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」388元（原價551元）！
因應清明節誠心祭祖，4月3日（五）至4月6日（一），指定門市將提早上午9:00開賣經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒，讓有需要的民眾提早選購。
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豆府餐飲集團旗下7大品牌推出「炸雞買一送一」優惠，清明連假4月3日至4月6日連續4天，前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐
- 韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。
- Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。
- 植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。
- 首爾韓式炸雞年糕，市價168元。
- 明洞韓式炸雞，市價238元。
- 韓式炸雞年糕，市價280元。
- 香蒜辣雞翅，市價260元。
- 辣燒雞翅，市價260元。
- 醬味／辣味炸雞，市價109元。
- 鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。
- 泰式椒麻雞，市價298元。
- 越南炸雞，市價88元
- 椒麻雞腿排，市價128元
肯德基表示，推出清明節與兒童節連假，應景又澎湃「保庇澎湃桶」限時優惠，「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」388元（原價551元）！
因應清明節誠心祭祖，4月3日（五）至4月6日（一），指定門市將提早上午9:00開賣經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒，讓有需要的民眾提早選購。