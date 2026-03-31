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房仲經理賞亞太球場工讀生巴掌！第一時間反應曝光：不用道歉

詢問是否應該要向工讀生致歉，蔣男先是詢問對方身分，得知是記者之後，支支吾吾的回應：「不用。」然後就直接轉身離開。

▲蔣男在打完工讀生一巴掌之後，其實第一時間反應被詢問是否要向工讀生道歉時回應不用，就轉身離開。（圖/Threads）

房仲經理私人臉書道歉遭砲轟！親友團力挺讚加油、真男人超傻眼

結果下方整片親友團留言狂喊加油，甚至有人表示：「真男人！敢做敢擔」等

▲房仲經理蔣男在私人臉書道歉，結果只開放親友團留言，整排加油還有讚他真男人，讓許多網友超傻眼。（圖/蔣男臉書）

亞太棒球場日前盛大開幕爆發衝突，一名房仲經理蔣男因為被工讀生勸阻回到位置上心生不滿，直接賞了對方一巴掌並且爆粗口，影片在社群上瘋傳，事後蔣男遭到網友肉搜起底，也被任職房仲公司開除。後來蔣男雖然在私人臉書道歉，但被發現，其實事發之後蔣男根本沒有覺得需要道歉，直接離開現場，道歉文限制網友留言只讓親友可以回覆，底下整排親友力挺還狂喊加油、真男人，讓許多人看傻眼。回顧該起事件，當時球賽結束之後正在進行演唱會，蔣男未回到位子上靠在欄杆，工讀生見狀向前勸離，結果蔣男不聽勸還大小聲，工讀生通知主管，另一外蔡姓工讀生前來協助直接告訴蔣男：「好好講啦！」蔣男理智線突然斷掉，直接出手賞對方一巴掌，並且搭配髒話問候，蔡男事後到醫院驗傷提告、公然侮辱等。然而雖然後續蔣男在私人臉書有道歉，但其實在事發當下，有媒體記者向前關心蔣男，後續事件延燒，蔣男身家背景全部被起底，發現他任職於幸福家不動產且還是房仲經理的高管，不僅火速被公司開除切割，社群平台也都全部關閉，事件延燒一個晚上後，蔣男在他的私人臉書道歉表示：「因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。」但是該道歉文還設定「已限制哪些人可回應這則貼文」，，讓許多網友超傻眼表示：「親友做錯事還能在那裡加油，這個身教孩子還能看嗎？」、「這加油也喊得下去....真的有夠誇張」、「要道歉就公開道歉，在私人臉書道歉還只開放親友加油團，真的超傻眼，支持工讀生告他告到底！」