我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Vivian吳則含（左）是吳宗憲（中）的二女兒、Sandy吳姍儒（右）的妹妹。（圖／吳宗憲IG＠jacky_wu60）

▲吳宗憲（中）近年升格當阿公，先前就曬過與外孫和大女婿王陽開（左）、二女婿蔣豐蔚（右）的合照。（圖／吳宗憲臉書）

綜藝天王吳宗憲共有4名子女，其中二女兒Vivian（吳則含）學歷最高，畢業於華盛頓大學，現為吳宗憲公司容易文創的總經理，主掌憲哥的財務大權。近日Vivian則被發現以低於市價的6150萬元，出售位於內湖的4層樓別墅，此舉被解讀成為憲哥籌措周轉金，應付爸爸財務困難。據《鏡週刊》報導，吳宗憲人紅是非多，經常傳出財務危機，近日二女兒賣房換現金的舉動，又被聯想成是為了吳宗憲籌措周轉金。爆料者稱，Vivian賣掉的是位在內湖總坪數77.4坪、4房2廳2衛格局的別墅，她脫手金額低於市價，拿到約6150萬元，給人急於用錢的感覺。對此，吳宗憲回應《NOWNEWS今日新聞》，強調自己沒有財務危機，「而Vivian 2021年嫁給朱立倫外甥蔣豐蔚，陸續生下1女1子，吳宗憲表示女兒就是為了小孩才決定賣房，「二女兒有2個小寶貝，他們當時把（別墅）電梯拆掉，要扛著2個小孩上下樓，所以想買個平面的房子。」