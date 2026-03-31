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2026華南金股東會時間地點、最後買進日、股東會紀念品怎麼領？

華南金2026股東會

▲華南金控2026股東常會定於6月18日召開，投資人若想獲得領取紀念品的資格，最晚必須在4月15日（含）前買進股票並完成持股。（圖／翻攝自Google Maps）

2026華南金股東會紀念品太可愛！「咖波雙盤組」零股族必入手

▲▼華南金近年來的紀念品策略有明顯轉向，2024年股東會紀念品送「SNOOPY 事事如意碗組」（上），今年則是和咖波合作推出「咖波聯名限定雙盤組」（下）。（圖／華南金提供）

華南金控（2880）公布2026年股東會紀念品，主打「咖波聯名限定雙盤組」，以療癒系IP結合餐具設計，延續近年金融股紀念品走向生活化與設計感的趨勢。華南金控今年股東會將於6月18日舉行，停止過戶期間為4月20日至6月18日，最晚須於4月15日前買進股票才具備領取資格。除持股1000股以上股東可直接領取外，零股股東只要親自出席或完成電子投票，也能取得紀念品。根據公告，華南金控2026股東常會定於6月18日召開，股票停止過戶期間為4月20日至6月18日。投資人若想獲得領取紀念品的資格，最晚必須在4月15日（含）前買進股票並完成持股。針對小資族最關心的領取細節，華南金維持友善零股的傳統，零股股東只要完成電子投票或親自出席就能領取股東會紀念品。領取規則如下：華南金控此次推出的紀念品「咖波聯名限定雙盤組」，設計核心圍繞著擁有眾多粉絲的台灣原創IP「咖波（Capoo）」。盤面特別採用浮雕造型設計，不僅強調立體的視覺層次感，更完美融合了日常餐具的實用功能與居家美學。華南金近年來的紀念品策略有明顯轉向，從過去純粹的實用性進化為收藏價值。自2023年推出卡娜赫拉保鮮盒後，接連與SNOOPY、LINEFRIENDS等知名IP合作，成功將股東贈品打造為具話題性的時尚生活單品。