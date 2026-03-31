清明連假前，搶先開箱麥當勞兒童節聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴、奇諾比奧等12款角色公仔實拍；三波段開賣，每款49元可挑款好佛心，手掌大小的擺飾還搭配星星吊飾可以掛在包包上，實用兩種玩法而且上色細節蠻精緻；歡慶兒童節，兒童餐Happy Meal推出主題限定包裝與讀本。本文整理麥當勞瑪利歐開賣日期、價格、如何買法一次掌握。新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」也開賣。
麥當勞瑪利歐公仔12款實拍開箱！星星吊飾兩用玩法 49元可挑款怎麼買
麥當勞4月1日聯名在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》！開賣全球超人氣IP瑪利歐公仔12款。今《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，實拍12款《超級瑪利歐》角色公仔約是手掌大小，立體感十足而且上色細節蠻精緻。尤其這次不玩盲盒遊戲，每款49元還可依照喜好挑款，三波段開賣實在好佛心。
而且以最新電影中的「無敵星」為設計靈感，打造《超級瑪利歐》角色公仔搭配星星扣環，不只是放在桌面的擺飾，還可以變換姿勢掛在包包上。實用兩種玩法，相當吸引人。掃描公仔外盒QR code，還能進入《超級瑪利歐》世界，免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》4/1開賣！三波段公仔名單一覽：
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
開賣地點：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）。
公仔買法：每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款），恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色。
兒童節《超級瑪利歐》主題讀本也開搶！麥麥共讀月、華山體驗活動
麥當勞鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。迎接兒童節，4月1日起限期為兒童餐Happy Meal換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。
孩子們可透過閱讀生動的圖文與趣味互動遊戲，認識瑪利歐與好友們的冒險故事；掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，還可進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗數位互動設計，享受專屬電影數位場景。
今年麥當勞「麥麥共讀月」以「天生就是大故事家」為主軸，號召孩子展現「創造力」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」創意展現獨一無二的麥麥盒，還有麥麥樂天團年度新秀表演。
麥當勞：「韓風香蒜甘醬炸雞腿」新品！抽獎送雪碧迷你相機
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列搭配麥脆雞腿，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
清明連假「炸雞買一送一」吃4天！最便宜44元 涓豆腐7大品牌一覽
清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團推出旗下7大品牌「炸雞買一送一」優惠！前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐：韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕，市價168元。明洞韓式炸雞，市價238元。
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕，市價280元。香蒜辣雞翅，市價260元。辣燒雞翅，市價260元。
◾️韓姜熙的小廚房：醬味／辣味炸雞，市價109元。
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。泰式椒麻雞，市價298元。
◾️飛機河粉：越南炸雞，市價88元。
◾️阿達師五星麵舖：椒麻雞腿排，市價128元。
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麥當勞4月1日聯名在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》！開賣全球超人氣IP瑪利歐公仔12款。今《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，實拍12款《超級瑪利歐》角色公仔約是手掌大小，立體感十足而且上色細節蠻精緻。尤其這次不玩盲盒遊戲，每款49元還可依照喜好挑款，三波段開賣實在好佛心。
麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》4/1開賣！三波段公仔名單一覽：
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
公仔買法：每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），即可以優惠價49元加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款），恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色。
麥當勞鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。迎接兒童節，4月1日起限期為兒童餐Happy Meal換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。
孩子們可透過閱讀生動的圖文與趣味互動遊戲，認識瑪利歐與好友們的冒險故事；掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，還可進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗數位互動設計，享受專屬電影數位場景。
今年麥當勞「麥麥共讀月」以「天生就是大故事家」為主軸，號召孩子展現「創造力」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」創意展現獨一無二的麥麥盒，還有麥麥樂天團年度新秀表演。
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列搭配麥脆雞腿，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團推出旗下7大品牌「炸雞買一送一」優惠！前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐：韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕，市價168元。明洞韓式炸雞，市價238元。
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕，市價280元。香蒜辣雞翅，市價260元。辣燒雞翅，市價260元。
◾️韓姜熙的小廚房：醬味／辣味炸雞，市價109元。
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。泰式椒麻雞，市價298元。
◾️飛機河粉：越南炸雞，市價88元。
◾️阿達師五星麵舖：椒麻雞腿排，市價128元。