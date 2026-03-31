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麥當勞瑪利歐公仔12款實拍開箱！星星吊飾兩用玩法 49元可挑款怎麼買

▲麥當勞瑪利歐公仔實拍，手掌大小質感很不錯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲耀西角色現在很受歡迎，搭配可愛星星吊飾。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》4/1開賣！三波段公仔名單一覽：

▲第一波4月1日10:30起開賣4款公仔，左起：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.。（圖／記者蕭涵云攝）

▲第二波4月8日10:30起開賣4款公仔，左起：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲第二波4月15日10:30起開賣4款公仔，左起：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔12款實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

兒童節《超級瑪利歐》主題讀本也開搶！麥麥共讀月、華山體驗活動

▲麥當勞兒童餐Happy Meal還有限量《超級瑪利歐》主題讀本。（圖／麥當勞提供）

▲魔王庫巴也是很多人最愛的主角。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞：「韓風香蒜甘醬炸雞腿」新品！抽獎送雪碧迷你相機

▲「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」新品實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

清明連假「炸雞買一送一」吃4天！最便宜44元 涓豆腐7大品牌一覽

▲涓豆腐「韓式炸雞（醬味）」358元，優惠活動免費再吃一份。（圖／豆府餐飲集團提供）

清明連假前，搶先開箱麥當勞兒童節聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴、奇諾比奧等12款角色公仔實拍；；歡慶兒童節，兒童餐Happy Meal推出主題限定包裝與讀本。本文整理麥當勞瑪利歐開賣日期、價格、如何買法一次掌握。新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」也開賣。麥當勞4月1日聯名在台上映的續集《超級瑪利歐銀河電影版》！開賣全球超人氣IP瑪利歐公仔12款。掃描公仔外盒QR code，還能進入《超級瑪利歐》世界，免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。開賣地點：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）。公仔買法：，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色。麥當勞鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。迎接兒童節，4月1日起限期為兒童餐Happy Meal換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，推出限量《超級瑪利歐》主題讀本。孩子們可透過閱讀生動的圖文與趣味互動遊戲，認識瑪利歐與好友們的冒險故事；掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，還可進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗數位互動設計，享受專屬電影數位場景。今年麥當勞「麥麥共讀月」以「天生就是大故事家」為主軸，號召孩子展現「創造力」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」創意展現獨一無二的麥麥盒，還有麥麥樂天團年度新秀表演。鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列搭配麥脆雞腿，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：◾️清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團推出旗下7大品牌「炸雞買一送一」優惠！前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。◾️韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。◾️首爾韓式炸雞年糕，市價168元。明洞韓式炸雞，市價238元。◾️韓式炸雞年糕，市價280元。香蒜辣雞翅，市價260元。辣燒雞翅，市價260元。◾️醬味／辣味炸雞，市價109元。◾️鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。泰式椒麻雞，市價298元。◾️越南炸雞，市價88元。◾️椒麻雞腿排，市價128元。