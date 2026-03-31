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今南部繼續飆高溫 午後北台灣變天

▲春雨鋒面今天開始接近台灣，午後北台灣、基隆、宜蘭的降雨機率升高。（圖／林老師氣象站臉書）

明天全台有雨 周四、周五稍微趨緩

▲未來一周天氣非常不穩定，尤其清明連假期間全台有雨，周六降雨範圍最廣。（圖／賈新興提供）

清明連假雨下更大 2波鋒面接力到下周

▲氣象署提及，清明連假前有鋒面影響，周三雨區最廣，全台都有影響。（圖／中央氣象署）

2026清明連假4天天氣預報

▲氣象署提醒，清明連假期間有2波鋒面影響台灣，尤其周六、周日全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）

雖然今（31）日南部高溫上看36度，但隨著鋒面逐漸南下，全台將迎來多雨的氣候，綜合中央氣象署、氣象專家賈新興、吳德榮、林得恩天氣預報，近期將有3波鋒面接力影響台灣，明（1）日全台有雨，清明連假期間，各地發生雷雨與強對流的機率大幅增加，提醒有安排掃墓或出遊行程的民眾務必提前做好準備。林得恩指出，今天天氣受到鋒面接近與西南風的影響，白天全台普遍溫暖炎熱，各地高溫29至33度，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有機會達到36度以上，氣象署也發布「高溫黃色燈號」。不過，隨著鋒面在午後從北部海面接近，北台灣、基隆、宜蘭的降雨機率升高，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。賈新興說明，明天開始全台變天，鋒面雨帶由北往南擴展，台南以北都將陸續出現局部陣雨或雷雨，且伴隨較大雨勢。北台灣的氣溫也會下滑，轉為偏涼的天氣，中南部地區雖然降溫幅度較小，但也會因為下雨而，讓原本炎熱的感受稍微獲得緩解。周四、周五（4月2日至4月3日）是2波鋒面間的短暫空檔，周四東北季風減弱，北台灣降雨情況稍微趨緩，但受到華南水氣影響，中南部仍可能會有局部短暫陣雨，周五清晨雖然西北部、部分山區仍有零星降雨，但白天各地天氣會明顯好轉，成為近期天氣相對穩定的一天。吳德榮提醒，清明連假天氣非常不穩定，周六（4月4日）有一波結構更完整的鋒面抵達，全台都有降雨機率，西半部需特別防範雷雨，中部以北、宜蘭有局部大雨，期間還可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨；周日（4月5日）鋒面雖然稍微南移，但全台清晨依舊有雨，下半天北部與東半部仍會持續出現短暫雨勢。賈新興強調，下周一至下周三（4月6日至4月8日）還會有第3波重組後的鋒面再度南下影響台灣，同樣會為各地帶來新一波強對流與降雨威脅，整體而言，這段期間的天氣變化相當快速且劇烈，預計要等到下周三過後，鋒面遠離並轉為少雨環境，台灣的天氣才可望真正放晴穩定。台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。台南以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。