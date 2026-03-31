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受到中東局勢影響，亞洲股市今（31）日再度走低。日股開盤隨即下跌，盤中一度大跌超過1300點，繼昨日之後再次刷新今年最低紀錄。韓股開盤也大幅走低，一度跌逾4%，面臨5000點大關保衛戰。日經225指數因擔憂伊朗局勢的前景，今日持續下跌，交易開始即下跌500多點，隨後跌幅擴大至1300點以上，一度跌破昨日創下的今年最低點50566點。截至台北時間8點51分，日經225指數下跌633.46點，或1.22%，報51252.39點。韓股同樣也因伊朗局勢不確定性持續影響而大幅走低，韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤跌至5143.75點，較前一交易日下跌133.55點，隨後跌幅持續擴大，更面臨了5000點大關保衛戰。截至上午8點18分，KOSPI下跌215.46點，跌幅4.08%，報5061.84點。這已經是自26日以來連續4個交易日呈下跌趨勢。在首爾外匯市場，韓元兌美元匯率開盤報1519.9韓元，較前一天上漲4.2韓元。匯率在昨晚倫敦交易時段一度觸及1521.10韓元，刷新了全球金融危機以來的最高紀錄。