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美國總統川普對德黑蘭發出新的警告，隨中東戰事擴大，恐慌指數VIX盤中升破30，國際油價再度走高，美國股市週一多數走低，唯獨道瓊指數逆勢上漲0.1%，也拖累台指期夜盤由紅翻黑，盤中震盪超過770點，終場下跌449點、收32031點，拖累台北股市今（31）日開盤下跌99.16點、來到32419點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到319.92點。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌5元、來到1775元；台達電開盤下跌20元、來到1465元；鴻海開盤下跌3元、來到191元。美國總統川普表示，美國正與一個「更理性的政權」進行嚴肅談判，試圖結束戰爭，但同時重申威脅，要求伊朗開放荷姆茲海峽，否則將面臨美方對其油井與發電廠的攻擊。伊朗則形容美國的和平提案「不切實際」。油價再度上漲，西德州原油（WTI）期貨收漲3.25%，報每桶102.88美元，創2022年7月19日以來收盤新高，布蘭特原油（Brent）期貨上漲0.19%，至每桶112.78美元，有望創下歷來最大單月漲幅，本月已上漲55%。美股四大指數昨日多數走低，僅道瓊指數上漲49.50點或0.11%，收45,216.14點，那斯達克指數下跌153.72點或 0.73%，收20,794.64點，標普500指數下跌25.13點或0.39%，收6,343.72點，費半指數下跌315.33 點或4.23%，收7,142.33點。台股ADR多數走低，台積電ADR下跌3.13%，日月光ADR下跌2.84%，聯電ADR下跌2.93%，中華電信ADR下跌0.17%。台指期夜盤由紅翻黑，盤中震盪超過770點，收盤下跌449點、收32031點。