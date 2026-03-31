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▲王文洋（如圖）身價千億、政商關係良好。（圖／翻攝自英國在台辦事處臉書）

王文洋身價千億！為呂安妮決裂王永慶

▲王文洋（右2）情場豐富，被外界形容「寧愛美人不愛江山。」（圖／資料照）

74歲宏仁集團總裁王文洋身價千億，近日被爆出與一名疑似20歲女大生交往，引發外界熱議。《NOWNEWS今日新聞》整理出其背景，他是「台灣經營之神」王永慶的長子，政商關係良好，跟前總統李登輝、陳水扁都不錯；1975年與陳靜文結婚、1995年爆出跟學生呂安妮婚外情，致使不惜與父親王永慶決裂，選擇離開台塑集團，自行創立宏仁集團，王文洋被外界形容「寧愛美人不愛江山。」王文洋最為人熟知的一段情，便是1995年在台大商研所任教時，與學生呂安妮爆發的師生婚外情，這段感情讓他不惜與父親王永慶決裂，選擇離開台塑集團，自行創立宏仁集團，被外界形容「寧愛美人不愛江山」，展現了他為了感情不顧一切的執著態度。呂安妮後來以特助身分進入王家，並為王文洋生下一個兒子王銓勵，2007年其首任妻子陳靜文病逝，外界一度猜測呂安妮有機會順利扶正，然而王文洋似乎已決定不再結婚，呂安妮苦等不及承諾，2人最終於2017年分手，這段師生感情終究未能修成正果。除了呂安妮，王文洋過去也曾捲入其他桃色糾紛，1998年1名自稱「名媛」的女子林爰君，出面宣稱與男方生下女兒，公開要求驗DNA認親，不過王文洋反擊指控對方造假並提告，事後法院認定林女涉嫌恐嚇勒索，最終判處1年5個月徒刑，才平息了鬧劇。還有，王文洋去年也陷入疑似包養女學生的生子疑雲，據悉女方產子後交由外婆代養，眼看小孩即將上學，外婆決定告上法院要求認祖歸宗與分配財產，現年74歲的王文洋對此持保留態度，如今又傳出熱戀20歲女大生，足見其在情場上的獨特魅力與手腕。