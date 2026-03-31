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▲113至115學年度申請入學篩選階段統計資料。（圖／甄選委員會提供）

「申請入學」第一階段篩選結果今（31）日日在大學甄選入學委員會網站（網址：https://www.cac.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。今年通過篩選考生平均通過校系數2.88個，較去年2.83個略增。甄選委員會提醒，第一階段結果不發書面通知，通過的考生近日要留意大學寄發、公告的甄試資訊。今年申請入學報名人數較去年減少721人，為78,280人，其中通過第一階段篩選人數為65,914人，較去年增加461人。通過篩選比例84.2%，較去年略為增加1.35個百分點。通過第一階段篩選考生，取得參與大學第二階段甄試的資格，但能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發（或公告），指定項目甄試通知及其他相關資料，給通過第一階段篩選（含外加名額篩選）的考生；考生須詳閱簡章分則，在大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。甄選委員會提醒，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫。第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定於4月1日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。甄選委員會表示，第二階段指定項目甄試校系要求的審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會。審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生如為當學年度高三應屆畢業生或110學年度以後畢業之考生，可選擇自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫（以下簡稱學習歷程中央資料庫）中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳；其餘考生（含109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要之高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等），則以自行製作PDF格式檔案後上傳。另，為使考生瞭解大學第二階段甄試審查資料準備方向與內容，申請入學網站有建置「審查資料準備指引」專區，考生可自該專區連結至各大學網站查詢相關資訊。此外，為利考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料之操作介面及作業流程，甄選委員會特於4月10日至4月15日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。目前甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁，請通過第一階段篩選考生上網查看並把握測試期間，提早熟悉操作流程，以利4月30日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。測試系統網址為：https://www.cac.edu.tw/，進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下之「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。甄選委員會另提醒，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第一至第四學期之學習歷程資料（含修課紀錄、課程學習成果、多元表現）有疑義，務必於4月16日中午12時前之每日上班時間向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。110學年度以後畢業之考生，如檢視第一至第六學期之學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。測試期間考生如遇有任何操作上的問題，可於每日上午8時至下午5時（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。